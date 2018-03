Moda: come indossare la t-shirt

Magliette o T-shirt , chiamiamole come più ci piace: versatili, economiche, facili da lavare e stirare . Quante ne abbiamo nel nostro guardaroba ? Sicuramente tantissime, si sintonizzano col nostro umore e in più sanno essere perfette per qualsiasi occasione . Si tratta di un capo che compriamo senza doverci troppo pensare su e che non abbiamo mai smesso di amare , ammettiamolo. Proviamo dunque a fare qualche esercizio di fantasia e, così come vuole la moda , giocando vediamo a cosa possiamo ispirarci per iniziare a pensare ai nostri outfit buttando il cuore oltre questo lungo inverno che non finisce mai.

Così è, se vi pare: lo diceva Pirandello e lo diciamo anche noi, perché una maglietta ha sempre la sua da dire, timida o sfacciata che sia. Ecco qualche idea moda da copiare o a cui ispirarsi per la prossima stagione.



Parola d'ordine: discrezione: la t-shirt nera, come quella bianca, è davvero un passepartout. Sotto la giacca per un look elegante, ma anche abbinata a leggins e spolverino riesce a essere glam. Si sposa con qualsiasi outfit e a qualsiasi età. Compriamone senza lesinare in confezioni risparmio così sicuramente non rimarremo senza!



Civettare, perché no? la maglietta più glam è di pizzo, magari con paillettes. Sbarazzina se indossata sui jeans, sensuale se lasciata morbida su pantaloni ampi da gran sera, perfetta sotto un over color rosa pastello per cominciare a provare il gusto della primavera senza correre il rischio di beccarsi un raffreddore.



Mettiti in riga: un classico che piace sempre tantissimo, e che io personalmente non smetto di amare, è la maglietta a righe bianco e blu. Elegante e sportiva quanto basta, soprattutto se indossata con pantaloni ampi e bianchi. Anche in una gita fuori porta riusciremmo a essere trendy, che ci vogliamo fare?



La classe non è acqua: sportive sì, ma se riusciamo ad abbinare a completini in felpa anche super aggressive, o a leggins con i tagli strategici sulle cosce una t-shirt adeguata riusciamo comunque a non correre il rischio di sembrare sciatte o eccessivamente low profile. Meditate, signorine....



Accessori, mon amour: un cinturone o una blusa con frange regalano quel tocco glam che possiamo sfruttare sapientemente anche su capi che magari abbiamo nell'armadio da qualche tempo. Far tornare a nuova vita le magliette un po' vintage è un'arte e chi l'ha detto che non ne saremmo capaci?