New York ai nastri di partenza. Il 7 settembre la Grande Mela ha alzato il sipario sulla settimana della moda che, fino al 15, porterà in scena la moda donna per la Primavera/Estate 2017 nella cornice dello Skylight at Moynihan Station , sulla 33esima strada West, in centro a Manhattan, e presso lo Skylight Clarkson Square , al 550 di Washington Street. Abbiamo selezionato per voi i look più interessanti dei primi tre giorni di sfilate : scopriteli tutti e prendete appunti per la prossima stagione calda.

L’opulenza e il lusso estremo trionfano sulla passerella di Tom Ford che dopo aver accolto applausi al Festival del Cinema di Venezia per la regia di Nocturnal Animals, è volato alla volta della Grande Mela per la New York Fashion Week. Dove ha portato in scena un lusso d’altri tempi lasciandosi alle spalle il minimalismo degli anni Novanta. A sfilare ci sono dame d’antan con gonne alla caviglia che stringono in vita. I tessuti sono pregiati, i tagli ricercati. Non mancano le paillettes - la sua passione - le note rock degli intarsi in pelle, le cinture in metallo.



Dal lusso estremo si passa a una delicatezza elegante con Noon by Noor che porta in scena una collezione dal sapore girly. Sfila una leggiadra alternanza di tonalità rosa e bianche, un po’ punk un po’ bon ton. I completi pigiama si alternano agli abiti lingerie, le bralette in crêpe de chine si combinano con i pantaloncini in seta dalla linea morbida. In passerella imperano il tulle, le ruches, i maxi volant trasparenti, i tessuti leggeri, le sete. Tutto è incantato, fiabesco e molto femminile. Fino al momento in cui l’atmosfera si fa dark con l’uscita di abiti e tute nere, che chiudono lo show con un finale inaspettato.



Una tavolozza di colori vivaci e intensi, invece, esplode allo show di Desigual che porta in passerella tante stampe e accostamenti vistosi, in linea con il suo DNA. I pattern animalier si alternano ai motivi etnici, i dettagli luminosi si affiancano a ricami preziosi, i tagli dei capi sono molto contemporanei.



Tra i nomi di punta c’è anche la linea di Sonia by Sonia Rykiel che, pur restando fedele al suo stile fresco e femminile, esce leggermente dagli schemi più tradizionali e dà un twist extravagant alla nuova collezione. Per la prossima stagione estiva, le giacche in tweed di cotone si combinano con shorts in denim, i pantaloni pigiama si alternano a bucolici abiti a stampa floreale. Il tutto illuminato da luminiscenti bagliori di lurex.



Un’allure di mistero si respira tra i capi di Camilla and Marc. Il duo di fratelli Freeman per la prossima stagione estiva premia i velluti e i pizzi dal sapore rock, le sete fiorate, le stampe check. E poi ancora i giochi di sovrapposizione, gli abiti lingerie, la pelle nera. I vestitini si combinano con gli ankle boots, le giacche biker con lunghi vestiti in raso. Spalle e schiena si scoprono in maniera romantica quasi a contrastare quel sapore dark che trionfa sull'intera linea.



