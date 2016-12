Stile etnico: capi e accessori must have di primavera

Completi: L’ispirazione tribale si materializza nel pattern dei pantaloni dalla silhouette ampia di Valentino, che sfumano dal giallo al blu. Per un total-look dal sapore gipsy-chic, abbinateli al top sabbia in maglia di seta con frange, firmato dalla maison, e a un paio di sandali flat con laccetti effetto corda che fasciano la caviglia. Sul coordinato top-cropped e gonna a vita alta di Alice + Olivia, invece, imperano stampe paisley dalle sfumature rosse, nere e bianche per un’eleganza bohémien da esaltare con sandali flat in cuoio.



Abiti: Per un evento boho-chic, puntate sull’abito lungo in seta di Etro con stampe colorate impreziosite da perline vivaci. E indossatelo con clutch e sandali alti in suede. Per il daywear, invece, vi suggeriamo il caftano in fresco mélange di lino e cotone percorso da una lavorazione a maglia nelle tonalità del bianco e del blu, con orli sfrangiati. Indossatelo con borsa a tracolla e pianelle in tinte a contrasto. E completate il look con un accessorio sopra le righe, come il frontino di Valentino impreziosito da farfalle volanti fatte di piume colorate e luccenti.



Borse: Per dare un tocco etnico alle vostre mise, sia giornaliere che serali, scegliete la borsa Monogramme color caffè di Saint Laurent con tracolla e frange. Oppure optate per la Hudson in cuoio di Chloè: la sua forma arrotondata è esaltata da lunghe frange multicolor che pendono dal risvolto e creano un movimento vivace.



Ai piedi: Quanto alle scarpe, per accompagnare i vostri outfit con un attitude boho-chic scegliete il modello da gladiatore di Ancient Greek Sandals nella tinta cognac. Per chi, invece, desiderasse un'esplosione di colori e qualche centimetro in più di altezza, suggeriamo i sandali con motivo etnico di Aquazzurra, tempestati di perline colorate, laccetti e nappine che si muovono a ogni passo.





