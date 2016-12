Africa style: per la bella stagione la moda si fa etnica

E così Prada, Valentino, Margiela, Balmain, Alberta Ferretti hanno portato in passerella il continente nero. Quali siano le specificità di questo trend ce lo hanno mostrato le modelle che indossavano collari gioiello, come quelli portati dalle donne africane nelle tribù. Gli abiti, morbidi e dalle forme e colori tipici, sono lunghi, come quelli delle regine di terre lontane e sembrano creati con i colori del deserto, come fa sfilare Alberta Ferretti, oppure leggeri, come quelli che si indossano nelle sere calde in paesi lontani.



Le borse, i sandali piatti e gli accessori di Valentino sono in cuoio scuro coperti di decorazioni colorate con le forme e i colori tipici. Gli abiti stampati e il cuoio lavorato sembrano essere elementi irrinunciabili nel guardaroba estivo, così come le stampe tipiche e le borchie.



Non mancano le fasce da portare in testa e gli orecchini maxi. I gioielli sembrano fatti del chiacchierato e contrastato avorio prezioso e rappresentano personaggi di storie africane e animali della savana.



Balmain crea abiti intrecciati con frange, fatti di perle, che ricordano gli abiti e i gioielli delle cerimonie tribali. Gli abiti si riempiono di stampe e toni coloratissimi oppure sembrano armature delicate, create in pelle e in pizzo. Abiti tribali, gioielli vistosi, sandali piatti, cuoio, borchie, stampe tipiche non dovranno mancare nel vostro armadio.



