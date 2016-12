Moda, stampe di primavera: abiti colorati e fantasie gipsy

“Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura!”. Ci aveva visto lungo Miranda Prestley ne “Il Diavolo veste Prada” quando sosteneva che il floreale in primavera non è sicuramente da sfoderare come una novità. Per la nuova stagione Primavera/Estate gli stilisti si sono davvero sbizzarriti per creare delle valide alternative alle stampe dei fiori classiche .

Le alternative sono tante e variopinte:



Stampa tie and dye: detta anche stampa hippie, dà agli abiti un effetto lavaggio degradè quasi psichedelico.



Stampa a blocchi: un mix di stampe sovrapposte tra disegni, mini e maxi stampe, colori che si intrecciano, per un effetto quasi gipsy.



Stampe animali: tornano i leoni, le tigri, i cavalli e tutti i preferiti del mondo animale, stampati su t-shirt, abiti e top



Stampa a bagno di colore: come se gli abiti fossero stati immersi nel colore senza una logica, oppure spruzzati come quando alle medie si usavano le cannucce delle biro per colorare i fogli.



Stampe check and plaid: tipicamente stampe invernali o legate alla tradizione scozzese, si ripropongono in versione primaverile come le tovaglie del picnic.



Stampe geografiche: o con i paesaggi della nostra Italia, le immagini del bel paese prendono vita sugli abiti di Dolce&Gabbana, per ricordarci le bellezze che ci circondano



Stampe hawaiane: dimenticate le camicie dei film e pensate alla vegetazione delle spiagge lontane. Poi trasferitela su un abito o una gonna e il gioco è fatto.



Stampe a loghi: scritte, disegni, frasi divertenti stampate su abiti, maglie, gonne, sulla scia di Moschino diventano di nuovo trend



Strisce: in tutte le dimensioni, direzioni e colori sono il vero trend dell’estate, che le relegava sempre alla maglia alla marinara in stile vacanze a Capri



Astratto floreale: per chi davvero ai fiori non rinuncia ma non vuole cadere nella banalità, la stampa classica si fa astratta e confusa, per ricordarci che siamo in primavera, ma con stile



