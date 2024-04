Melissa Neri ritrovata in Croazia: "Era in stato confusionale"

La ragazza, madre di una bimba di 4 anni, è stata trovata a Zagabria, in Croazia, in stato confusionale. La madre della 24enne, Carmela Martini, aveva lanciato diversi appelli per ritrovarla e ora è subito partita da Santarcangelo per andare a recuperare la figlia.

Tgcom24

La notizia del ritrovamento è stata data dal quotidiano Il Resto del Carlino. Sabato 20 aprile Melissa Neri si era recata in Croazia per una vacanza, lo aveva annunciato lei stessa alla madre. L'ultimo contatto era avvenuto il 23 aprile, quando Melissa aveva fatto una videochiamata con la figlia di 4 anni, che era dai nonni paterni. Da allora il buio. Sono quindi partiti gli appelli della madre di Melissa e poi il lieto fine. La famiglia era molto preoccupata anche perché Melissa ha diverse allergie alimentari che la costringevano a portare sempre con sé una siringa con dosi di adrenalina contro un eventuale choc anafilattico.

Carmela, che lavora con la figlia in una impresa di pulizie, era molto preoccupata. Melissa è stata descritta come una "ragazza fragile". La Croazia era una meta conosciuta dalla famiglia visto che si erano recate molte volte in vacanza. Carmela con l'altra figlia maggiore è subito partita in auto per andare a recuperare Melissa: "E' confusa ma sta bene fisicamente ed è questo l'importante. Ora la riportiamo a casa".