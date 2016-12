Sabot o all'inglese mules, sono le scarpe aperte sul tallone, che per questa stagione si sono tinte di colori intensi, impreziosite di giochi geometrici e sono diventate molto audaci. Scoprite con noi tutti i must have di tendenza: dal classico, in stile anni Novanta, con tacco in legno al modello più contemporaneo con stiletto.

Sabot con zeppa - Minimal è il modello delle Classic Screw di Balenciaga in pelle valorizzato dalle borchiette iconiche. Da osare con calzino corto e colorato sotto gonne ampie. Causal chic è invece il sapore dei Mamei in pelle nera di Salvatore Ferragamo caratterizzati dall’intreccio di rafia e dall’inserto stile espadrillas sulla zeppa alta, anzi altissima. Abbinatele a un outfit total denim.



Sabot con tacco a stiletto - Audaci e molto femminili sono i mules Duty in pelle di Jimmy Choo. Il tacco metallico bronzato dà un tocco di eleganza contemporanea al modello da portare sotto abiti fluidi e gonne alla caviglia. Sembra un’opera d’arte, invece, la versione proposta da N°21 in una nuance brillante di verde smeraldo. Così incandescente ed eccentrica da rivoluzionare qualsiasi outfit minimal e monocolore.



Sabot preziosi - Sensuali, eccentrici e molto cool. Come il modello di Gucci con paillettes effetto trompe l'oeil e con tacco avvolto da un serpente dipinto a mano e tempestato di borchie. Sfoggiateli con una gonna plissettata per un risultato avant-garde. Oppure puntate ai giochi geometrici del sandalo sabot di Christian Louboutin che si tinge di turchese, rosa quarzo e giallo. E abbinatelo a un lungo abito total white.



