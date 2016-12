Cinque tendenze per l’autunno-inverno

Cappotto sì, ma super lungo - Se siete in procinto di comprare il capo principe del guardaroba invernale – ovvero il cappotto – il consiglio è quello di puntare su modelli che supereranno indenni le mode e le stagioni e di scegliere materiali di qualità. Il tocco fashionista? Sceglierlo lunghissimo, come quelli di Calvin Klein Collection e Chloé. Oppure, che superi abbondantemente il ginocchio come il modello proposto da Zara.



La fantasia “tapestry” - Ovvero quella che fa un po' divano della nonna: tornano prepotenti sia il velluto che i broccati. Lo dimostrano bene Tory Burch e Marques'Almeida, ma se preferite limitarvi ad un solo abito, quello di Burberry Prorsum dallo stile zingaresco è perfetto.



Un tocco di pelliccia - Si riconferma un must dell'inverno la pelliccia, da sfoggiare solo all'arrivo dei primi freddi. Louis Vuitton propone il bolerino corto di pelliccia bianco abbinato alla longuette di pelle, mentre da Michael Kors la stola si porta fermata in vita. Può essere un buon compromesso la pelliccia ecologica bicolor di Michael Kors.



Il ritorno degli anni '80 - Ebbene sì, sono tornati anche loro. Dopo almeno due stagioni di jeans a zampa d'elefante e zatteroni, era inevitabile che prima o poi gli stilisti rispolverassero anche il decennio successivo, come già innumerevoli volte in passato. Gli anni '80 sono qui per restare, in una versione riveduta e corretta, come si è visto da J.W. Anderson e Balmain. Per una serata speciale, allora, sì ad un abito scintillante sul modello di quello di Vivienne Westwood Anglomania.



Influenze d'Oriente - Per chi ama i richiami di culture lontane, per la prossima stagione impazza la mania dell'Oriente, come dimostrano bene i ricami visti sulle passerelle di Dries Van Noten e Valentino. Se cercate qualcosa di più leggero di un dragone, i ricami dorati della minigonna di Marni andranno benissimo.