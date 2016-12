3 marzo 2015 Stranezze da sfilata: scarpe e accessori bizzarri durante la Milano Moda Donna Zainetti peluche, scarpe pelose, maxi cuffie in pelliccia, vi raccontiamo un altro lato della moda Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La moda, si sa, non conosce limiti e il senso estetico, d’altro canto, è un fattore puramente personale, esiste una certa oggettività ma, in ambiti variegati e complessi come il fashion system, vale fino a un certo punto. Con questa premessa vi portiamo tra gli accessori più bizzarri e, perché no, divertenti, visti in passerella durante gli ultimi giorni di Milano Moda Donna.

Andiamo per ordine cronologico. Da Gucci c’era parecchia attesa dopo il brusco addio di Frida Giannini e la collezione uomo a cura di Alessandro Michele. La versione femminile dello stilista segue le stesse tracce di quella maschile, puntando tutto su una femminilità romantica, sognante, con cappellini alla francese, occhiali squadrati e giochi di trasparenze. Il tratto bizzarro? Le scarpe pelose che, a guardarle bene, ricordano proprio una di quelle deliziose cavie peruviane a pelo lungo.



Seguono la stessa scia da Fendi, le calzature diventano morbide e il pelo decora esternamente scarponcini alla caviglia. Sembrerebbe trattarsi di una vera e propria tendenza a giudicare dai sandali di Antonio Marras. Il pelo in questo caso è finto ma l’effetto peluche è lo stesso.



E a proposito di orsetto di certo non si può non citare Moschino. Innumerevoli spunti in passerella ma a colpire maggiormente sono lo zainetto teddy bear con un vero e proprio pupazzo, la borsa a mo’ di radio e quella trompe l’oeil ingannatrice, sembra un berretto da baseball matellasse e invece è una borsa.



Dulcis in fundo citiamo anche un’altra illusione ottica lanciata la scorsa stagione da Jil Sander, e ripresa sei mesi dopo sia da Bottega Veneta che da Iceberg. Si tratta delle scarpe in pelle con annesse rispettive calze in pendant. Il gioco visivo sta proprio in questo: capire se la scarpa e la calza e sono un tutt’uno oppure si tratta di due pezzi distinti.



Tra gli accessori strampalati fanno capolino anche le maxi cuffie per la musica di Dolce&Gabbana, la particolarità? Sono in pelliccia colorata.



Non ci resta che aspettare l’arrivo degli accessori nei negozi per capire quale estrosità diventerà virale.



