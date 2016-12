Milano Moda Donna: gran finale con Giorgio Armani

16:13 - Tocca a Giorgio Armani, come da tradizione ristabilita dopo l'edizione dello scorso settembre, chiudere questa edizione di Milano Moda Donna dedicata alle collezioni donna per l'autunno inverno 2015-16. All'interno del suo Armani/Teatro, lo stilista 80enne manda in scena un sunto puntuale e preciso della sua moda, con alcune variazioni di forma che dimostrano come, nonostante l'età, sia ancora Re Giorgio.

La dimostrazione più evidente del rimaneggiamento da parte di Armani della silhouette classica sono un nuovo tipo di gonna-pantalone: una gonna a ventaglio che si congiunge su un pantalone che, com'è buona regola del marchio, scende morbido senza segnare. Grazie ad un drappeggio del tutto naturale, l'effetto è leggero e nient'affatto pesante, una maestria sartoriale.



La gonna-pantalone in questione, nella palette di colori che vanno dai delicati pastello fino al nero, si abbina a giacchette corte con colletti decorati, bluse e stole di pelliccia. Non mancano le classiche stringate, le ballerine con mezzo tacco con lacci alla caviglia e grandi clutch morbide da portare a mano.



Per il look da sera, Giorgio Armani propone eleganti giacche di lustrini, abiti in organza vaporosi quel che basta, magari in diverse sfumature di rosa che sembrano provenire dall'armadio delle figlie piuttosto che da da quello delle mamme, grazie a un delizioso tocco di freschezza adolescenziale.



Leggi gli altri articoli moda di Grazia.it