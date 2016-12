17 maggio 2016 11:04 Moda: non dimenticate i calzini sotto i pantaloni In questo momento godono di un rilievo senza precedenti: proibito trascurarli

Parliamo di una tendenza che sta spopolando anche in Italia, oltre Alpi da tempo; tutti osannano i pantaloni stretti, senza respiro per la pancia, corti e dai larghi risvolti. Anche noi ci siamo arrivati, ma per fortuna con più attenzione per lo stile e le forme del corpo umano. Ancora ci rendiamo conto di non essere dei manichini. In breve, non occorre rinunciare ad un piatto di pasta giornaliero per indossare dei pantaloni con i risvolti, se ne trovano molti che non sono skinny ed elasticizzati ma al contrario sono molto morbidi sui fianchi, in puro denim e dal cavallo basso.

Entrambi i tuoi calzini dovrebbero essere sempre dello stesso colore, oppure dovrebbero essere entrambi abbastanza scuri!! Dave Barry Sono gli uomini che devono temere le lunghezze e la larghezza dei pantaloni. La moda maschile ha accolto con maggior passione le tendenze dei vicini francesi ed inglesi. Per fortuna abbiamo, come sempre, rilanciato proponendo pantaloni dalla vita più bassa e meno stretta, un barba-trucco geniale per gli addominali rilassati. Ma la nota dolente rimane sempre il calzino. Ormai è innegabile, la moda ci sta regalando dei momenti di incalcolabile emozione e atrocità perché le calze meritano attenzione, devono essere scelte con cura ma, a quanto pare, non sembra la prerogativa stilistica di molte donne e uomini. Un piccolo aiutino: guardate per intero la vostra figura riflessa nello specchio. Non sarà, così, difficile notare quella nota stonata che va dalla caviglia alle scarpe. In quella zona del corpo vanno inseriti le calze che non servono soltanto a salvare i vostri piedi dal contatto diretto con tacchi, ballerine e mocassini, ma a dare un tocco unico e originale al vostro outfit.

Ciò che viene per prima, è la forma. Poi, la materia che esprime i volumi, la fluidità, il languore. Il colore non è che l’ultimo elemento. Pierre Cardin Ad esempio, se vi vestite preferendo il motivo floreale non serve lanciarsi verso il cattivo gusto abbinando delle calze a righe. Potete scegliere per essere alla moda delle calze colorate, preferendo il colore della stampa a fiori o, se già siete troppo a fiorellini, optate per il nylon. Attenzione sono banditi i gambaletti 50/100 denari classici o fino alla caviglia. Ricordate che i vostri piedi a fine giornata si vendicheranno.



Le righe sono un must della moda se abbinate al bianco che in questo momento va per la maggiore, inutile dirvi che lo stile da marinaio non è mai andato in pensione. E perché no, concedetevi calze e gambaletti colorati e dai motivi più in voga, ma non create la accozzaglia di stampe e stili sul vostro corpo. Personalmente appoggio l’eccentricità e il coraggio nel voler lanciare nuovi outfit partendo dalle calze, ma non tollero il cattivo gusto e la superficialità. Le calze sono importanti, hanno la stessa dignità degli altri capi, non ignoratele. In questo momento possono aiutarci a creare uno stile esclusivo e possono salvarci dagli afrori poco floreali. Ricordate non sceglietele tirando a sorte ma pensando all’outfit da indossare. Come vedete è sempre una questione di buongusto.