I benefici del disegno per i bambini

Espressione non verbale - Succede anche agli adulti: si provano emozioni che non si riescono a verbalizzare, né quindi a esternare attraverso il linguaggio con il rischio che il mondo emotivo si appesantisca di paure, preoccupazioni e ansie. E, ovviamente, tutto ciò accade anche ai bambini. Ricorrendo al disegno, il bambino esprime inconsapevolmente (ma anche con consapevolezza), ciò che si agita dentro il suo mondo interiore. Osservando i disegni di un bambino, infatti, possiamo carpire innumerevoli sfumature e alcune grandi verità. Al contempo, il bambino si libera da pesi altrimenti insopportabili.



Più concentrazione - Disegnare e colorare allena la concentrazione di grandi e piccini. I bambini, mentre disegnano, formano la loro capacità di restare concentrati durante un lavoro manuale. Disegnare può essere utile anche per fissare e consolidare concetti e nozioni appartenenti ad altre discipline di studio, come la matematica o la storia. È un errore, infatti, pensare al disegno assimilandolo a un passatempo o declassandolo a "materia" di studio minore rispetto alle altre. Arte e matematica, per esempio, sono strettamente correlate.



Creatività chiama creatività - Diversi studi hanno dimostrato che la creatività ha effetti benefici sulla salute psico-fisica dei bambini e si rivela un eccezionale alleato in fase di crescita. Inoltre, la creatività si autoalimenta: per questi motivi, è importante favorirne l'espressione anche attraverso il disegno libero. Ma, contrariamente a quanto spesso si pensi, anche "copiare" dal vero o da altre illustrazioni (forma espressiva spesso amata dai bambini) aiuta a liberare la spinta creativa e, attraverso la spiegazione verbale del disegno, ad arricchire anche il linguaggio e la dialettica dei bambini.



Per i più vivaci e per i più timidi - Disegnare e colorare sono due attività ottimali anche per i bimbi più vivaci, per quei bambini che fanno fatica a restare concentrati o "incollati" alla sedia. Ma, in questo caso, è importante che non si fissino rigide regole come restare nei margini o sempre seduti mentre si disegna. Meglio permettere al bambino di seguire il proprio istinto, di disegnare in movimento oppure seduto a terra o, ancora, su un foglio o una lavagna appesi alla parete. Il disegno, e l'arte in genere, sono risorse impagabili anche per i bambini timidi e con maggior difficoltà a socializzare: condividere il momento artistico e creativo, a misura di bambini, è un modo eccezionale per connettersi agli altri e sentirsi parte di un contesto.