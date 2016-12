Cinque corsi a cui iscriversi in autunno

Iscriversi in palestra (e andarci), mangiare meglio, uscire di più con gli amici... i buoni intenti si sprecano sulle agende di inizio stagione. Molti di questi andranno persi, alcuni ancor prima di vedere la luce, altri in corso d'opera. Però, muovendosi con accuratezza, proprio l' autunno può diventare l'esordio di nuove passioni e talenti scoperti (o rispolverati). Dunque, via libera ai corsi . Come scegliere senza sbagliare? Seguendo l'istinto. Per esempio, sappiamo tutti che il nuoto fa bene ma se la piscina proprio non è nelle nostre corde meglio lasciar perdere. Così come per la cucina , se si è principesse (felici) del take-away.

Yoga della risata - Non si tratta di un vero e proprio corso ma di un allenamento alla ridarella. Pensiamo a quanto ci sentiamo bene (e persino più toniche) dopo una bella risata, anche se senza senso o demenziale. Il meccanismo che ci porta a ridere può essere indotto: questa è un'ottima notizia poiché anche se si è tristi è possibile ribaltare lo stato d'animo in pochi secondi. Inoltre, si tratta di un "corso" perfetto per le più timide, perché costringe dolcemente e allegramente a prendersi in giro e a condividere questa leggerezza con perfetti sconosciuti. In sintesi, si inizia a ridere meccanicamente, il nostro cervello comincia così a essere positivamente stimolato e si cede alla risata vera.



Equitazione - Requisito essenziale: amare gli animali. Andare a cavallo non è un'abilità che si apprende solo da bambini, in realtà si tratta di una capacità che può essere sviluppata anche in età adulta. L'equitazione calma l'ansia (grazie all'interazione costante con il cavallo), migliora l'autostima, regala entusiasmo e aumenta persino la lucidità. Si tratta, inoltre, di un corso che di solito si svolge in luoghi aperti e verdi: dunque anche il contesto contribuisce ad accrescere i benefici della pratica. Piacevoli effetti collaterali possibili: dipendenza e muscoli tonici.



Make-up - Può apparire un frivolo proposito però non lo è del tutto. Iscriversi a un corso di trucco è un'ottima idea per le timide e per chi ha sempre avuto poca fiducia nel proprio aspetto. Possono bastare un rossetto luminoso o un mascara a far sentire meglio, pronte per lavorare su se stesse. E, questa volta, da dentro. Infine, truccarsi può servire per allenare la manualità rilassandosi ed esprimendo tutta la creatività repressa.



Teatro - Non solo per chi vuole fare sul serio l'attrice. Le scuole teatrali propongo moltissimi corsi diversi: dizione, danza, giocoleria...Ce n'è davvero per tutti i gusti. Studiare l'arte della recitazione e sperimentarla è una vera e propria forma di meditazione nonché scoperta di sé. E non è detto che, dopo un corso di teatro, non si decida addirittura di rivoluzionare in positivo la propria vita lavorativa o sentimentale. Lo scopo, infatti, è quello di allentare e tagliare le catene emotive tipiche dell'età adulta.



Coro - Perché iscriversi a un coro, se non si è particolarmente dotati a livello canoro? Perché a cantare si impara sul campo, insegnano i maestri. E poi perché cantare è esprimere se stessi, "buttare fuori". E l'autunno è il momento migliore per iniziare a farlo anche in altri luoghi, oltre la doccia. Se ci si sente un po' malinconiche, meglio optare per il coro invece che per corsi di canto singoli. Cantare insieme migliora l'affiatamento con gli altri, fa scoprire affinità elettive sorprendenti e porta a sviluppare un'utile capacità di condivisione.