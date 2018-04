Vuoi restare giovane? Inizia dalla tavola! Istockphoto 1 di 13 Vino rosso Istockphoto 2 di 13 Mirtilli Istockphoto 3 di 13 Istockphoto 4 di 13 Ribes Istockphoto 5 di 13 Frutta secca Istockphoto 6 di 13 Istockphoto 7 di 13 Cereali integrali Istockphoto 8 di 13 Istockphoto 9 di 13 Salmone Istockphoto 10 di 13 Salmone – Ricco di Omega3 e vitamina D, utili per la produzione di serotonina. Istockphoto 11 di 13 Istockphoto 12 di 13 Tè verde Istockphoto 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Brindiamo! cari astemi, arrendetevi: il vino rosso va bevuto. Infatti, il nettare degli dei è un ottimo alleato contro le malattie cardiovascolari e regala fino a cinque anni di vita in più. Non a caso la dieta mediterranea contempla un po' di vino tra gli alimenti consentiti. Mai rinunciare!



Belli e buoni: i frutti rossi non sono solo una ghiottoneria per i palati raffinati. I mirtilli sono ricchissimi di antiossidanti e polifenoli, un vero scudo contro l’invecchiamento ed è ormai acclarato che mangiarli abitualmente riduce i rischi di sviluppare alcune gravi patologie, come il cancro e diabete. Se poi vogliamo esagerare, facciamo anche una bella scorta di ribes: non piace proprio a tutti per via del sapore asprigno, ma è molto salutare, perché aumenta la resistenza dei capillari oltre ad essere ricco di flavonoidi, antociani e vitamina C. Un pieno di gusto e di antiossidanti.



Cereali integrali: rinunciare alla pasta? Assolutamente no! Un buon piatto di pasta, meglio se integrale, condito con un filo d’olio d’oliva o con qualche pomodorino, garantisce al fisico il necessario apporto di energia, proprio come indicato nella dieta mediterranea.



Non solo a Natale: la frutta secca è molto preziosa perché una manciata al giorno aiuta a vivere meglio e più a lungo. Ricordiamoci quindi che non è indicata solo nelle feste comandate: mandorle, noci, pistacchi e nocciole sono ottimi per uno spuntino o per una merenda spezza fame. Unica accortezza: non esageriamo con le dosi, se dobbiamo controllare il peso ricordiamoci che si tratta di alimenti molto calorici.



Amico psce: oltre ad essere estremamente gustoso, il salmone è particolarmente ricco di omega 3, cioè di acidi grassi che contribuiscono a rallentare l’invecchiamento. Si sa che gli omega 3 aiutano a proteggere i telomeri, cioè l'estremità dei cromosomi, al cui progressivo accorciamento è associato l'invecchiamento cellulare: proteggere i telomeri, dunque, significa restare giovani più a lungo.

Che sia affumicato, cotto, o a sashimi l'importante è che il salmone non manchi mai nella nostra tavola. Buon appetito!



Saggezza orientale: ricco di vitamina C, K e del gruppo B, il tè verde, in particolare il matcha, ha effetti benefici sulla salute riconosciuti da secoli. I benefici provengono soprattutto da un gruppo di sostanze chiamate catechine, capaci di potenziare le difese antiossidanti, di combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento e di diminuire il danno cellulare su tutti i tessuti. Ci sono evidenze scientifiche secondo cui i bevitori regolari di tè verde mostrano minore incidenza di ipertensione, malattie cardiache e tumori. Serve altro?