Vino: toccasana o pericoloso nemico? Un prezioso calice a due facce

Mai sentito parlare di etanolo? Certamente sì: si tratta di una molecola prodotta in natura dalla fermentazione degli zuccheri, detta fermentazione alcolica. L'etanolo è l'alcol più diffuso presente nelle bevande alcoliche in percentuali differenti: si va da meno del 10% per le birre, a un valore medio del 12% nei vini, dal 20 al 40% nei liquori e negli amari, per arrivare anche al 70% nei distillati.



La domanda è: il famoso detto "“un bicchiere al giorno leva il medico di torno” ha un senso oppure no? Andiamo subito a vedere se e in che misura assumere alcol può dare dei benefici e quando diventa sconsigliato o addirittura pericoloso



Rosso di sera: un bicchiere di vino rosso bevuto la sera, dopo una giornata di lavoro, oltre che un piacere , può essere una buona abitudine. Il vino rosso contiene polifenoli, presenti nell'uva, che svolgono una funzione protettiva per le malattie cardiache. Il vino rosso inoltre riduce i radicali liberi che causano le infiammazioni e, se preso in piccole dosi, aiuta anche ad aumentare il colesterolo buono, diminuendo, di conseguenza, il rischio di ictus.



Impariamo dai francesi: uno studio dimostra che il basso livello di colesterolo nel sangue dei cugini d'Oltralpe è correlato alla loro abitudine di pasteggiare a vino, nonostante la quantità di burro e grassi assunti nella dieta quotidiana. Bere un bicchiere di vino al giorno aumenta la sensibilità all’insulina che, con una reazione, impedisce l’ostruzione delle arterie, causata generalmente dal colesterolo.



Meno è meglio: una quantità elevata di alcol blocca l’assorbimento dei folati, danneggiando il patrimonio genetico ogni volta che le cellule si riproducono per creare una nuova cellula. I folati sono infatti fondamentali per la replicazione del DNA ed una corretta divisione cellulare previene le anomalie cui possiamo ascrivere diverse patologie, tra cui le forme tumorali. Morale: bere sì, ma poco!



Uno per tutti: rassegnamoci: bere una bottiglia di vino il sabato sera e niente durante la settimana non equivale ad assumere un bicchiere al giorno. L'assunzione di alcol in quantità elevata infatti non solo è dannosa all'organismo, ma metterso alla guida in stato di ebbrezza, con coordinazione e attenzione sotto la norma, è davvero molto, molto pericoloso. Lasciamo dunque che quando usciamo in compagnia almeno uno si limiti a bere acqua: un sacrificio che val bene la vita di tutti.



Occhio al peso: il vino è molto calorico a causa del contenuto di zucchero: un bicchiere equivale a circa 70 Kcal. Tradotto in altri termini, può voler dire assumere l’equivalente di un pasto completo in pochi bicchieri. Un bicchiere alla sera è benefico, due sono già troppi se non vogliamo ingrassare.



Cin Cin: aperitivo con gli amici? Attenzione: vino e superalcolici non sono equivalenti. Se il vino può avere qualche beneficio, i cocktails sono preparati con basi ad alcol puro, un autentico veleno per l'organismo. Brindisi col nettare, allora: se andava bene per gli dei, è ottimo anche per noi!