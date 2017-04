Mandorle: ottime per la salute, eccellenti per l'epidermide

Mandorle preziose per la nostra salute, abbiamo detto: ed in effetti non solo contengono grandi quantità di fibre, utili per favorire il transito intestinale e combattere la stitichezza, ma anche i micronutriementi, ottimi per la memoria e per risanare i tessuti celebrali.



Mandorle ottime per la cosmesi, anche. Infatti l'olio che ne viene estratto è ricco di vitamina E, B e sali minerali e può essere utilizzato come rimedio naturale per capelli spenti e sfibrati, per delicati massaggi aromatici, ma soprattutto per restituire al viso una pelle idratata, rinnovata e più compatta eliminando le cellule morte.

Vediamo quindi come utilizzare questo straordinario alleato di bellezza in tre semplici passaggi.



1 - Parola d'ordine: purificare! Prima di qualsiasi trattamento è necessario che l'epidermide sia pulita in profondità per ricevere quanto più principio possibile e reagire nel migliore dei modi. Se la pelle del viso presenta qualche imperfezione, niente paura: sarà sufficiente fare uno scrub delicato mescolando un cucchiaio di olio di mandorla con del sale fino e delle mandorle tritate finemente. Un lieve massaggio ed un risciaquo con acqua tiepida saranno in grado di restituire una pelle liscia e luminosa, pronta per essere idratata.



2 - Idratare: non basta mai! Anche se non hai la pelle secca, smog, polvere e vita stressante contribuiscono a disidratare l'epidermide.

Un rimedio dolce e naturale è la maschera a base di olio mandorle da utilizzare come trattamento giornaliero, meglio se dopo aver purificato il viso. Preparare la maschera è semplice ed economico: sarà sufficiente mescolare un cucchiaio di olio di mandorle con uno di yogurt bianco e uno di miele. Almeno venti minuti il tempo di applicazione per un risultato davvero inaspettato.



3 - Terzo round: viso spento ko! La vita convulsa, le preoccupazioni, uno stile di vita non proprio da manuale, magari uniti ad una alimentazione decisamente poco corretta, rendono spenta la pelle del viso. Alla sera, dopo aver purificato e idratato a dovere il viso, poche gocce di olio di mandorla puro faranno la differenza. Applicato direttamente sulla pelle, l'olio deve essere massaggiato delicatamente sul volto con movimenti circolari sino a quando non sarà stato completamente assorbito.

Una buona dormita e l'azione emolliente dell'olio ci regaleranno un aspetto davvero splendente per iniziare una nuova giornata col sorriso.