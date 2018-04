Arnica: le sai proprio tutte?

Chi lo direbbe osservando questo fiore , così bello e fiero, che l’ arnica montana è tanto preziosa per il nostro benessere ? Eppure l’ arnica è un’ottima soluzione per chi non riesce a sopportare il dolore, ma non vuole ricorrere ai farmaci antidolorifici per evitarne gli effetti collaterali. Questa erba medicinale , che sboccia nella stagione estiva nei prati di montagna , vanta molte proprietà benefiche ed è un valido aiuto per il nostro organismo . Scopriamo di più!

Somiglia a una margherita, ma non lo è: l'arnica è un fiore dai petali sottili e dal colore giallo intenso, quasi arancio; si tratta di una pianta medicinale tipica della montagna che cresce fino quasi a un metro d'altezza. Usata anche come tabacco dagli abitanti delle regioni montane francesi, l'arnica ha davvero molte proprietà e può essere usata per combattere diversi problemi di salute.



Antica tradizione: la conoscenza dell'arnica è secolare, tanto che un tempo questa pianta veniva utilizzata per trattare il mal di gola e scacciare la febbre. Secoli fa la medicina popolare, oltre a radici e fiori, utilizzava il rizoma, oggi presente anche in ambito fitoterapico. Il periodo balsamico ottimale per la raccolta è in luglio e settembre. Mai dimenticare l'antica saggezza.



Mal di gola, addio: grazie all'efficacia antinfiammatoria e antibatterica, la tintura madre di arnica aiuta a disinfettare e ridurre l'infiammazione in caso di mal di gola, ulcere aftose, gengiviti, dolori oro-dentali. La pianta può essere assunta anche come infuso: oltre a rafforzare il sistema immunitario, combatte le infezioni. Un vero toccasana.



Bye bye cervicale: anche l'olio o oleolito di arnica, da non confondere con l'olio essenziale, ha proprietà antiinfiammatorie, analgesiche, antinevralgiche e antimicrobiche. Possiamo ricorrere a un massaggio con quest'olio per tenere a bada le infiammazioni e i dolori cervicali. È inoltre in grado di coadiuvare il trattamento dei traumi a livello di sistema circolatorio, muscolare e osteoarticolare. Mai più senza!



Pronto soccorso: contro ecchimosi e contusioni niente di meglio che l'olio essenziale di arnica, che aiuta a limitare il dolore, l’infiammazione e favorisce la riparazione dei tessuti. Ottimo l’unguento o la crema a base di arnica per favorire il riassorbimento dell’ematoma e l’impacco con la tintura madre da applicare sulla zona interessata aggiungendo del ghiaccio. L'arnica combatte il dolore, aiuta la guarigione e favorisce il riassorbimento dei lividi, migliorando la circolazione. Soprattutto per i più piccini, tenere sempre tutto a portata di mano, non si sa mai...



Mai più stanchezza: per contrastare fatica e spossatezza, niente di meglio che un bel bagno all’arnica, ristoratore e rilassante. L'arnica, grazie all’acqua calda, sprigiona le sue sostanze terapeutiche e dopo una giornata faticosa e stressante ci regalerà il sospirato relax aggiungendo un’azione decontratturante sulla muscolatura. Come fare? Basta aggiungere qualche goccia di olio da massaggio o di tintura madre nella vasca: sarà un bagno fantastico!