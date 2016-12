The Fast Diet, la dieta vip per l'estate

COME FUNZIONA – Firmato dal giornalista medico della Bbc Michael Mosley insieme a Mimi Spencer, giornalista di Times, il libro La dieta fast, pubblicato da Corbaccio, è già un successo. L'idea ispiratrice? Il semi-digiuno, da utilizzare consapevolmente come terapia per disintossicare l'organismo e facilitare il lavoro del fegato.



PERCHÉ PROVARE – Al di là del regime dietetico, The fast diet vuole essere una vera e propria filosofia del benessere, in una società sempre più afflitta da problemi di sovrappeso e malattie infiammatorie a carico dell'apparato cardiocircolatorio. Ricorda che in generale la cena deve essere sempre un pasto leggero, per favorire la digestione e il sonno.



METODO 5/2 – Secondo il creatore Michael Mosley è possibile perdere i chili di troppo e mantenere il peso forma suddividendo i pasti della settimana in modo strategico. È possibile mangiare normalmente per un totale di cinque giorni alla settimana e negli altri due tagliare le calorie a un quarto (circa 500 kcal per le donne e 600 kcal per gli uomini). Fare digiuno non significa saltare del tutto i pasti, bensì adottare un regime leggero, in grado di favorire la disintossicazione dell'organismo e facilitare il lavoro del fegato.



ESEMPIO MENÙ – Nei due giorni dedicati alla disintossicazione dell'organismo è possibile scegliere tè, yogurt o caffè per colazione, insieme a un frutto. L'uovo sodo costituisce una fonte ricca di nutrienti, perfetta per il pranzo: aggiungi 200 gr di vegetali, per esempio pomodori freschi, oppure frutta fresca. In alternativa insalata fresca o verdure lessate. Ottimo il melone, ricco di acqua e minerali, rinfrescante, da mangiare per pranzo o durante il pomeriggio. Zuppe fredde, vellutate e passati di verdura aiuteranno il benessere dell'organismo durante le ore serali. In alternativa, a cena scegli pesce al vapore e vegetali.



QUESTIONE DI SALUTE – Convinto sostenitore del vegetarianesimo e del digiuno terapeutico, l'oncologo Umberto Veronesi in molte occasioni ha ricordato l'efficacia terapeutica del digiuno. L'astinenza dal cibo, in modo sensato e limitato, non è solo un mezzo per ridurre l'apporto calorico, bensì uno strumento importante in grado di abbassare gli stati infiammatori e permettere all'organismo di eliminare le tossine accumulate.



ATTIVITÀ FISICA – All'alimentazione eccessivamente ricca si aggiungono i danni della vita sedentaria che sempre più persone conducono. Abbinare a una dieta sana la pratica regolare dello sport permette di bruciare più calorie e mantenere sodi i tessuti. Una ricetta di benessere da seguire giorno dopo giorno.