Dieta Dukan: come si fa e perché funziona

07:00 - Solo carne per cinque giorni e in seguito l'integrazione di alcune verdure: nasce così l'idea della dieta Dukan, costruita su misura da un medico per una paziente con molti chili da smaltire e diversi insuccessi sulle spalle. L'ideatore è il francese Pierre Dukan, diventato celebre quando ad aderire all'ormai noto regime alimentare fu Kate Middleton in occasione del suo matrimonio con il principe William, diet-guru di celebrità e cantanti come Jennifer Lopez o modelle del calibro di Gisele Bündchen poi radiato dall'ordine dei medici. Ecco le cose da sapere su una delle diete che ha fatto più scalpore nel mondo.

A chi si rivolge - La dieta Dukan è stata pensata per chi desidera smaltire peso velocemente. Gli studi di Pierre Dukan sono iniziati nel 1975, quando il medico osserva la difficoltà di seguire una dieta basata sul conteggio delle calorie, l'idea è avere un metodo che punti sull'eliminazione dello zucchero, basandosi sull'alternanza di proteine e vegetali, senza lo stress di dover calcolare il contenuto calorico di ogni piatto.



Le fasi della dieta Dukan - La prima fase della dieta Dukan viene chiamata d'attacco, perché durante i primi dieci giorni vengono consumati principalmente piatti a base di proteine. Grazie a questo tipo di alimentazione possono essere smaltiti velocemente diversi chili, perché le proteine, che necessitano di processi digestivi più lunghi, aiutano il senso di sazietà. Nella seconda fase l'alimentazione quotidiana comprende una grande quantità di verdure, importante per il loro contenuto di vitamine e sali minerali, da abbinare a carne e pesce. Solo durante la terza fase possono essere aggiunti formaggi, amidi, due volte alla settimana, e alcuni dolci, da consumare in modo occasionale. La quarta e ultima fase corrisponde al mantenimento del peso. Per avere risultati duraturi nel tempo è previsto comunque un giorno alla settimana con una alimentazione esclusivamente a base di proteine.



Gli alimenti che aiutano - Alcuni cibi possono aiutare il dimagrimento: sono stati chiamati da Pierre Dukan Fight Foods. Un alimento di cui non fare più a meno? La crusca di avena, ricca di fibre, importante perché aumenta il senso di sazietà e contribuisce a ridurre l'indice glicemico dei cibi assunti favorendone il transito intestinale. Fra i cibi alleati della linea troviamo anche semi di Chia, konjac, una radice coltivata in Giappone utilizzata per la preparazione di pasta a zero calorie, oltre a cacao amaro, rabarbaro, estratto di melograno, portulaca, un ortaggio dal sapore agrodolce, e farina di lupini.



Gli effetti positivi - Grazie al processo digestivo delle proteine, più lungo e complesso, la sensazione di fame si attenua, mentre aumenta il senso di sazietà con conseguenze positive per l'umore. L'eliminazione di zuccheri e carboidrati favorisce la perdita di peso in maniera rapida, con risultati visibili che si riflettono sulla sensazione di gonfiore e… sul morale! Dimagrire velocemente, infatti, tende a produrre un senso di soddisfazione, vittoria e forza, soprattutto per chi desidera un obiettivo a breve termine o ha difficoltà a seguire una dieta lenta.



La dieta per la vita - Numerose critiche alla dieta Dukan si concentrano sull'elevato consumo di proteine su cui questo regime dietetico è basato. Se è vero che piatti a base di proteine possono favorire e accelerare la perdita dei chili di troppo, è importante infatti ricordare che un'alimentazione in grado di mantenere un peso costante nell'arco della vita parte da una consapevolezza alimentare più ampia.



Imparare la moderazione - Uno dei punti su cui si basa la dieta Dukan è l'eliminazione dello zucchero: sempre più spesso, a partire dagli ultimi cinquant'anni, snack e merendine con elevati dosi di saccarosio costituiscono una minaccia per la linea (e la salute dei denti!). Attenzione, però: sostituire con dolcificanti, creati in laboratorio, non sempre è una buona soluzione; al momento gli effetti degli edulcoranti sul corpo umano sono ancora in corso di studi. Impara a ritrovare il gusto puro dei cibi eliminando le dosi di zucchero che utilizzi a piccoli passi. Il segreto per stare bene ed essere in forma inizia da una profonda coscienza dei cibi che scegliamo di mettere in tavola, alimenti di qualità, e dalla moderazione, un valore fondamentale da riscoprire e imparare di nuovo.