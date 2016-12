Dimagrire con la Garcinia cambogia

ORIGINE – A cosa deve il suo nome la Garcinia cambogia? Questa pianta appartiene alla specie subtropicale delle Clusiaceae e ha origine nella Garcinia, una regione dell'Indonesia, dove è nota da secoli e utilizzata dalla tradizione ayurvedica.



AYURVEDA – Attualmente sono in corso studi per approfondire le proprietà della Garcinia cambogia. Sebbene non siano ancora state dimostrare le sue virtù in relazione al dimagrimento, l'uso di questa pianta è comune in India, in quanto spezia presente in cucina, preziosa per la conservazione del pesce.



COME UTILIZZARLA – In commercio è possibile trovare integratori a base di Garcinia cambogia sotto forma di tavolette o capsule da consumare circa mezzora prima dei pasti. Attenzione, le associazioni consumatori avvertono che prodotti che assicurano dimagrimenti veloci in pochi giorni o rimedi per bruciare i grassi costituiscono promesse false prive di fondamento e possono rivelarsi un pericolo per la salute.



RIMEDI ANTICHI – I principi attivi sono concentrati nella buccia, infatti la tradizione ayurvedica annovera la polvere ottenuta dalla pianta come rimedio contro le gengive doloranti, utile per sciacqui e gargarismi. Inoltre, la Garcinia cambogia in Oriente viene utilizzata sotto forma di tisana curativa contro disturbi intestinali e reumatismi.



METABOLISMO ATTIVO – Controindicata in gravidanza, allattamento e in caso di diabete, la Garcinia cambogia può contribuire al senso di sazietà e dare la sveglia al metabolismo in modo naturale. Nota dalla tradizione asiatica per l'azione purificante e antiossidante, la Garcinia cambogia protegge le mucose e aiuta la cicatrizzazione delle ulcere gastriche.



PROPRIETÀ ANTIAGE – Sono oltre duecento le specie annoverate nel genere Garcinia. Il frutto della Garcinia cambogia è simile a una zucca, la cui buccia contiene alte quantità di acido idrossicitrico, in grado di mantenere sotto controllo trigliceridi e colesterolo. In Thailandia questa pianta, ricca di antiossidanti, viene utilizzata per la preparazione del curry. Prima dell'assunzione consulta un naturopata o un esperto di fiducia in modo da scegliere il prodotto più adatto a te.