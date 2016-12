Gravidanza: come affrontare il caldo

L'idratazione - Quando fa molto caldo, il primo fattore da tenere in considerazione è l'idratazione. Idratarsi adeguatamente, bevendo poco ma spesso, è cruciale per la donna in attesa in qualsiasi periodo dell'anno. A maggior ragione, bere a sufficienza diventa vitale in estate, quando il pancione "chiede" ancora più liquidi. Come succede a bambini e anziani, in questo periodo, si può far fatica ad avvertire la sensazione di sete e, quindi, la disidratazione è davvero dietro l'angolo.



I minerali - Complice l'eccessiva sudorazione, in estate è molto più facile incorrere in carenze di minerali indispensabili. Tra questi ultimi, si segnalano magnesio e potassio: entrambi fondamentali per contrastare crampi muscolari e spossatezza estiva. Il magnesio, inoltre, è una panacea anche contro l'insonnia. In estate, durante la gravidanza, potrebbe rendersi utile anche un'integrazione di questi sali ma soltanto sotto diretta prescrizione del medico curante. Anche la dieta può fare moltissimo: sì a tanti vegetali freschi, colorati e dissetanti, alle proteine magre di pesce e carni bianche, alla frutta secca, ai cereali integrali. No, invece, a carni lavorate, salumi, formaggi grassi e merendine confezionate.



Il movimento - Certamente, quando fa caldo, diventa più pesante anche soltanto alzarsi dal divano. Figuriamoci se di mezzo c'è anche un pancione. Però, sappiamo quanto sia importante non cadere nella sedentarietà durante l'attesa. Dunque, sì al movimento ma nel modo giusto. L'ideale sono una camminata di buon mattino o una passeggiata serale oppure, ancora meglio, una bella nuotata in piscina. Ovviamente, evitando le ore più calde della giornata (quelle centrali).



Le docce fresche - In estate e col pancione, possono sopraggiungere frequenti fastidi agli arti inferiori come gonfiori ed estrema pesantezza di piedi e gambe. In questi casi, si rivelano efficaci sia posizioni che attivino la circolazione sia docce fresche ad hoc. Nel primo caso, è consigliabile stare spesso con le gambe rialzate rispetto al busto e praticare un po' di yoga per la gravidanza ogni mattino e la sera prima di dormire. Per quanto riguarda le docce, le migliori sono quelle tiepide e fresche (non gelate) che partono da sotto la pianta del piede e arrivano all'inguine. Ottimi anche i massaggi linfodrenanti, ma solo se seguiti da esperti qualificati.