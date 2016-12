Future mamme: la sindrome del nido in gravidanza

Lasciare fare - Il primo consiglio riguardante la sindrome del nido in gravidanza, è dedicato al partner e ai familiari: lasciar fare alla futura mamma. Infatti, si tratta di un'esigenza del tutto fisiologica che nasce da un ancestrale bisogno di accogliere e preparare un ambiente il più possibile caldo e adatto al piccolo che arriverà. Parenti e amici potranno restare sconvolti da tutto il lavoro fisico di cui è capace una mamma in queste circostanze, ma a poco serviranno i consigli sul rallentare o aspettare.



Delegare i lavori più pesanti - Delegare non è una parola molto amata dalle mamme. Eppure, spesso sarebbe la scelta migliore per rispettare il proprio corpo e le proprie energie. E questo vale anche e soprattutto per le future mamme alla fine della gravidanza. A maggior ragione se si hanno altri bambini, fa caldo, la pressione si alza e ci si sente gonfie. Se possibile, per assecondare la sindrome del nido in gravidanza senza far danni, sarebbe saggio delegare al partner, o a terzi, attività pesanti come la pulizia dei vetri, il cambio delle tende o il cambio degli armadi con relativi mucchi di abiti da trasportare per casa.



Occuparsi del guardaroba del bebè - Un'attività che può dare molta soddisfazione alla futura mamma, senza però appesantirla di fatica, è occuparsi dei vestiti e della biancheria per il piccolo in arrivo. Dunque, sì allo shopping e alla sistemazione dei body, dei calzini e delle tutine. Questi gesti, colmi di tenerezza, appagano la mamma e non richiedono particolari sforzi. Così come mettere in ordine tutto il necessario per il bagnetto e la toilette quotidiana del neonato. O, ancora, fare e spuntare liste (le liste sono un ottimo sfogo in caso di sindrome del nido) o preparare la valigia per l'ospedale.



Alternare attività e riposo - Fortunatamente la sindrome del nido arriva di solito alla fine della gravidanza, quando si suppone che la mamma sia già in maternità e, dunque, perlomeno sgravata dal peso del lavoro fuori casa. In ogni caso, è bene alternare i lavori in casa a momenti di rigenerante riposo da dedicare a un bagno, una telefonata alle amiche, uno spuntino sano, una passeggiata calmante nel verde, una siesta con tisana rilassante.