Come preparare la casa quando arriva un neonato

La camera dei genitori - Nelle prime settimane di vita, è bene che il bebè dorma accanto ai genitori, nella sua culla o nel lettino (provvisto di riduttore). Infatti, sono gli stessi pediatri e puericultori a consigliare di tenere il neonato vicino durante le ore notturne. Questo accorgimento, inoltre, facilita l'allattamento al seno a richiesta. La camera dei futuri genitori va, dunque, preparata adeguatamente. Il primo consiglio è liberarsi del superfluo per fare spazio sia alla culla sia a una comoda seduta per la mamma che allatta (una poltrona con braccioli e schienale confortevole). Inoltre, è bene premunirsi anche di un fasciatoio con ruote bloccabili, che si possa tenere nella stanza da letto durante la notte (i cambi di pannolino non conoscono limiti d'orario). È bene anche liberare un piccolo tavolo ad "altezza mamma" su cui poi verranno sistemate salviette, crema per il seno, coppette assorbilatte e acqua. Acquisto indispensabile: il cuscino per l'allattamento. Questo speciale accessorio potrà già essere utilizzato dalla mamma per dormire più comoda durante l'ultimo trimestre di gravidanza.



La camera del bebè - Anche se il piccolo nelle sue prime settimane di vita dormirà accanto a mamma e papà, è importante preparare comunque la sua cameretta (per chi ha spazio e ha a disposizione un'altra stanza). Se ci sono già un fratellino o una sorellina più grandi, è consigliabile dividere gli spazi per bene. Questa speciale divisione, che lascerà una porzione di camera più ampia al fratello maggiore, servirà anche a preparare all'arrivo del neonato i piccoli di casa e a mitigare alcune precoci gelosie. A tal proposito, è fondamentale che anche i fratellini e le sorelline maggiori aiutino attivamente nella preparazione della stanza, sentendosi partecipi e ascoltati (per esempio, scegliendo un nuovo colore per le pareti, decorazioni, modello di lettino...). Per quanto riguarda l'occorrente per il neonato, non occorrono molte cose: un lettino con apposito riduttore, una sdraietta, un fasciatoio "portatile", una cassettiera (i vestitini di un bebè stanno pressoché ovunque), una bilancia per neonati (si noleggia anche in farmacia) e una comoda seduta per la mamma che allatta. Durante i primi mesi di vita, meglio evitare i pelouche (tassativamente vietati nel lettino del bebé).



Il bagno - La stanza da bagno accoglierà il neonato nel momento del bagnetto e del cambio. Dunque, è bene premunirsi di apposita vaschetta ergonomica comodamente riponibile nel box doccia o nella vasca da bagno e di un termometro per testare la temperatura dell'acqua. In alternativa, si può optare per la sdraietta da bagno (ma solo se si è provvisti di vasca). Inoltre, è bene avere i prodotti per la detergenza e il cambio del bambino sempre a portata di mano onde evitare di allontanarsi durante il cambio del pannolino o le operazioni post-bagnetto. Altri indispensabili: asciugamani morbidi e un accappatoio da neonato, da infilare subito dopo il bagno.



La cucina - Il neonato si nutre del latte della mamma, che per fortuna non ha bisogno di preparazione. Ma se l'allattamento al seno non sarà possibile, occorreranno biberon speciali per le varie età del bambino, tettarelle, uno scaldabiberon e uno sterilizzatore. Quest'ultimo può servire anche per pulire alla perfezione il ciuccio del bebè, quindi andrebbe in ogni caso acquistato o preso in prestito dalle amiche mamme.



L'ingresso - Può sembrare superfluo, ma anche l'ingresso di casa andrebbe liberato da ingombri eccessivi. Infatti, per quanto siano agili e poco ingombranti passeggini e carrozzine moderne, è sempre bene avere a disposizione lo spazio necessario per muoversi agevolmente. Per esempio, durante le notti insonni del bebè...