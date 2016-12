Il ruolo del papà nel parto

Partecipare ai corsi pre-parto - Non si può pretendere che un papà sia catapultato di punto in bianco in sala parto, senza un'adeguata preparazione al momento. Tutto ciò potrebbe farlo sentire inadeguato e sicuramente non di aiuto alla propria compagna. Dunque, è molto importante che i padri siano presenti agli appositi corsi pre-parto, proprio per entrare in modo graduale nell'ordine di idee della nascita. E di tutte le diverse fasi che quest'ultima comporta.



Rifarsi alle dinamiche della coppia - Non esiste un modo unico per stare vicini alla propria compagna, durante il delicato momento del parto. Infatti, alcune donne non amano essere accarezzate in quella fase e preferiscono che il partner si limiti a una vicinanza emotiva. Così come, invece, ci sono donne che desiderano essere aiutate a rilassarsi attraverso il contatto fisico (massaggi, carezze, abbracci, baci). Ciascuna coppia conosce il proprio linguaggio ed è molto importante privilegiare questo tipo di intimità anche nel momento della nascita di un figlio.



Pause per la serenità - La presenza del papà durante il travaglio e in sala parto, non dovrebbe mai essere una sorta di tour de force ma un momento unico e meraviglioso della vita a due. Quindi, è importante che ciascuno scelga come esserci e, soprattutto, è fondamentale prendersi alcune pause se emotivamente non ci si sente pronti per una "tirata" unica. Un caffè, un panino, un riposino: sono tutti stacchi benefici quando si sente di non poter resistere alla tensione. Per poi tornare più carichi e utili vicino alla propria compagna.



Cercare un equilibrio anche in sala parto - Non si può sapere come si reagirà nel momento del travaglio o nell'esatto istante della nascita del proprio figlio. Non può saperlo la donna e non può esserne a conoscenza neppure il padre. Le reazioni possono essere differenti e spaziare dalla vicinanza assoluta, sino alla voglia di restare sole per un po' di tempo con la propria creatura. Diciamo che in tali fasi, è opportuno che i papà abbandonino rigidi schemi mentali o etichette. No alla permalosità e sì alla libertà di vivere il momento come meglio si sente di poterlo fare.



Assistenza concreta - Pur non potendo partecipare direttamente al dolore del parto, il papà può rivelarsi molto utile anche a livello concreto. Per esempio, regalando alla futura mamma quelle piccole attenzioni che possano rendere il momento meno difficile. Dal tè con le fette biscottare (per le donne a cui è concesso spiluccare qualcosa durante il travaglio), fino alla lettura di qualche pagina divertente. Dall'ascolto di un brano rilassante, all'allontanamento di parenti molesti e inopportuni. Ogni papà e compagno sa, in fondo, cosa fare per creare un'atmosfera più piacevole per la propria compagna.