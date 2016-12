Quello che alle partorienti non dicono: curiosità sul (post) parto

07:00 - Ormai tutte le donne incinte hanno Google dalla loro parte. Difficile stabilire a prescindere se sia un bene oppure no, dipende molto da quanto è ansiosa la futura mamma. In ogni caso informarsi permette sempre di fare scelte consapevoli e di vivere le esperienze, il parto in questo caso, in maniera più serena perché si conoscono gli eventuali imprevisti, l’entità dell’incidenza negativa (di solito bassa) e i modi per aggirare gli ostacoli o prevenirli.

Si parla sempre del travaglio e del parto: di come affievolire il dolore, delle tecniche di massaggio che deve imparare il futuro papà, di training autogeno, dell’omeopatia che potrebbe aiutare a regolarizzare le contrazioni e diminuire la durata del travaglio e di molto altro. Ma si parla poco del post parto: cosa accade in sala parto dopo che il bimbo è nato? E cosa potrebbe accadere dopo?



I tremori e le scosse: a causa dei cambiamenti ormonali (picchi e discese da montagne russe), di una reazione all’anestesia o del rilascio di endorfine, subito dopo la nascita il corpo della neomamma potrebbe essere colpito da strani movimenti simili a delle scosse. Non è grave, anzi è del tutto normale e passerà in poche ore.



I lochi (o lochiazioni): dopo il parto si verificheranno delle perdite di sangue. Un po’ come un ciclo solo molto più abbondante. Ecco perché viene richiesto dai reparti di maternità, di portare in valigia dei grandi assorbenti. Le perdite dureranno circa 30/40 giorni.



Le vampate di calore: molte donne, dopo il parto, si lamentano di una sudorazione continua, anche notturna, e maleodorante. Può accadere ed è normale perché gli estrogeni caleranno di colpo. Questo calo favorisce la sudorazione eccessiva. Fortunatamente entro un paio di mesi tutto tornerà come prima.



Obbligo di rimanere a letto (in caso di cesareo): se per una complicanza o per scelta, il parto è stato un cesareo, bisogna sapere che c’è l’obbligo di rimanere a letto per almeno 24 ore dopo il parto. Il perché è legato al fatto che l'anestesia spinale o epidurale ha reso il sistema nervoso delle gambe troppo debole per consentire alla puerpera di camminare.



E l’allattamento? Il successo di un buon allattamento dipende proprio dai primi giorni in ospedale. Per questo è importante attaccare il bambino al seno subito dopo la nascita. Quello che però potrà stupire sono due comportamenti completamente opposti del neonato. Nel primo caso il suo istinto di suzione potrebbe essere così forte che basterà poggiarlo sulla pancia della mamma e, quasi gattonando a occhi chiusi, riuscirà ad arrivare al seno e a cominciare a succhiare. Al contrario, per i primi 15/30 minuti dalla nascita, potrebbe essere totalmente disinteressato al seno. Recupererà poco dopo.