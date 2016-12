I super cibi che ti aiutano a dimagrire

Assumere il cibo come una medicina significa ristabilire i corretti livelli di energia, combattere i sintomi di stanchezza e trovare una profonda armonia. Perdere peso e stare in forma sarà una piacevole conseguenza: ecco i super cibi da portare in tavola per dimagrire.

CURCUMA – Disintossicante, antinfiammatoria, neuroprotettiva e immunostimolante: le proprietà della curcuma sono tantissime. Prepara il golden milk, una bevanda a base di latte vegetale e curcuma, e utilizzalo per un mese prima di colazione: è altamente detox.



AVENA – Dalla colazione al pranzo, l'avena è un alimento da riscoprire perché è leggera, facilmente digeribile e sazia a lungo. Ti sentirai piena di energia per tutto il giorno e… addio fame!



VELLUTATE E ZUPPE – Chi ha detto che la vellutata è adatta solo durante i mesi freddi? Prepara una crema di verdure, per esempio zucchine e cipolla: è ottima anche fredda. Se cuoci i legumi versa meno acqua e la zuppa si trasforma in un'insalata fredda per una pausa pranzo nutriente.



PEPERONCINO – Alleato della dieta, il peperoncino fa bene alle arterie e aiuta il senso di sazietà. L'ingrediente perfetto per un piatto di spaghetti da condire con un filo d'olio crudo.



INSALATA – Fai in modo che in frigo ci sia sempre: iniziare il pasto con un'insalata aiuta a tenere a bada l'appetito, reintegra i liquidi e costituisce una riserva di vitamine.



LEGUMI – I legumi costituiscono una fonte proteica essenziale. Preparali in insalata, da gustare con peperone fresco tagliato sottile, erbe aromatiche e cipolla. Cerca di prediligere i legumi secchi anziché la variante in scatola, più ricca di sale.



TÈ VERDE – Secondo le ricerche bere tè verde aiuta il processo di dimagrimento, combatte la fame e contrasta l'invecchiamento precoce. In alternativa, sperimenta un mix di tisane profumate, da tenere in una bottiglietta e portare con te durante la giornata.



FRUTTA DI STAGIONE – L'estate segna il ritorno di meloni, pesche e angurie. Prepara un pranzo fresco e sfizioso a base di macedonie di frutta, ricotta di capra o un melone tagliato a fette con qualche fetta di prosciutto crudo. La frutta non è solo una merenda.



PESCE – Dagli studi emerge che consumare sgombro, salmone e tonno favorisce la perdita di peso e la diminuzione del grasso corporeo grazie al contenuto di Omega Tre. Voglia di una cena al ristorante? Punta su sushi e sashimi.



SPEZIE – Cumino, curry, curcuma e peperoncino, insieme alle erbe aromatiche, colorano e danno vita ai piatti. Inoltre, contribuiscono a svegliare il metabolismo, hanno proprietà depurative e sono ricchi di antiossidanti. Combatti la fame e fai il pieno di energia.