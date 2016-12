Dieci idee per una giornata detox

1 SVEGLIA! – Spalanca le finestre: l'ossigeno e la luce solare stimolano la produzione di vitamina D… e il buon umore! La sveglia è il momento di bere un bicchiere d'acqua tiepida con il succo di mezzo limone fresco, ottimo per favorire le funzioni intestinali e ripulire l'organismo, idratando.



2 ERBE MAGICHE – Tarassaco, betulla, genziana, aloe vera: sono tante le erbe in grado di favorire il drenaggio e la depurazione. Fatti consigliare da un erborista di fiducia, lasciati trasportare dalle tue sensazioni e prepara una tisana di fiori detox da portare con te in un thermos. Potrai sorseggiarla lentamente nel corso della giornata: avrà un effetto disintossicante e combatterà gli attacchi di fame.



3 IDRATAZIONE – Sì alla spremuta mista di arance e pompelmo, i centrifugati di frutta e verdura, o il frullato a base di succo di mela (senza latte vaccino). Grazie alla presenta di vitamine e i sali minerali idrati il corpo eliminando la ritenzione idrica. L'epidermide risulterà intensamente rinnovata.



4 CIRCOLAZIONE – Recenti studi hanno stabilito che il succo di mirtillo… non ha benefici per la circolazione! Attenzione ai succhi: solitamente sono ricchi di zucchero. Per la colazione e gli spuntini scegli frutta fresca, da mangiare cruda oppure mescolare insieme a una manciata di semi in uno yogurt, altamente nutriente e idratante.



5 PRIMA DEI PASTI – Dai dati delle ricerche emerge che l'aceto di mele può favorire il dimagrimento grazie all'effetto anoressizzante. Ricco di vitamina B2, aiuta la bellezza di pelle e capelli, contribuisce alla depurazione e migliora la glicemia, abbassa la voglia di zuccheri. È possibile versare da uno a non più di tre cucchiaini di aceto di mele biologico in un bicchiere d'acqua e assumere prima dei pasti.



6 PRANZO – Via libera a carciofi e asparagi, che durante la primavera allietano la tavola con nuovi profumi. A pranzo prepara una porzione di riso integrale, cous cous, quinoa o amaranto da accompagnare con i vegetali cotti al vapore e conditi con olio a crudo.



7 ACQUA – Rigenerante e disintossicante, l'acqua cura il benessere dell'organismo dall'interno. Secondo gli studi bere due bicchieri d'acqua prima di sedersi a tavola favorisce il dimagrimento e aiuta a combattere la fame favorendo il senso di sazietà.



8 MERENDA – Invece di saltare lo spuntino, blocca la fame con i cibi giusti: qualche mandorla da sbriciolare in uno yogurt fresco, macedonia di fragole e banane da condire con mezza arancia spremuta, un centrifugato di vegetali e frutta: ecco il modo per idratare e sgonfiare l'organismo a merenda.



9 INSALATA – Nell'insalata sì a lattuga, tonno al naturale, frutta secca, pezzi di mela, semi di papavero e zucca, avocado. Attenzione, però, a non esagerare con gli ingredienti. Dopo il pasto prova la tintura madre di carciofo, che favorisce la digestione e aiuta a eliminare le tossine.



10 CENA – Torni tardi dal lavoro? Quando hai tempo prepara una zuppa da congelare in pratiche dosi: basterà toglierla dal freezer prima di uscire di casa e avrai la cena già pronta. Zucchine e cipolle, altamente depurative, sono ottime per una crema da gustare calda o fredda, con l'aggiunta di un pizzico di curcuma, disintossicante, basilico e pinoli. In alternativa, verdure grigliate e tante erbe aromatiche, per dare allegria e sapore ai tuoi piatti.