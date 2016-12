Primavera: metti gli asparagi in tavola per depurarti

07:00 - E’ buono, fa bene ed è protagonista della primavera. E’ l’asparago, ortaggio principe della tavola della stagione, di cui esploriamo le virtù nutrizionali e che ci viene proposto in una delicata ricetta d’autore tutta da sperimentare.

L’INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – L’asparago appartiene alla famiglia delle Liliacee, che comprende circa 1.600 specie botaniche. E' famoso per le sue proprietà diuretiche, molto apprezzato dai buongustai e ha alle spalle una storia millenaria. Tra le varie specie presenti in natura ci sono quello bianco, dal sapore delicato, quello violetto, molto fruttato e un po' amaro, e quello verde dal sapore più dolciastro.



LE PROPRIETA’ - L'asparago consente un’azione antinfiammatoria, cardiotonica, ipotensiva, espettorante, diuretica, antidiabetica e antiparassitaria. E' particolarmente utile nell’impiego contro i problemi di ritenzione idrica, in forza della sua eccellente azione diuretica. Nella medicina popolare è adottato come drenante renale, epatico e bronchiale, ma anche come antinfiammatorio della milza.



LA RICETTA: UOVO BIO SU LETTO DI ASPARAGI – La chef Tina Vannini, del Margutta Ristorarte Roma, ci suggerisce di pulire 24 asparagi, legarli e lessarli in acqua salata lasciandoli croccanti. A parte preparare un uovo in camicia e friggerlo in una panatura di farina di mais insaporita con scaglie di tartufo. Saltare lievemente gli asparagi in una padella, creare un letto su cui appoggiare l’uovo e guarnire con guacamole, la celebre salsa messicana a base di avocado. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Per un piatto veloce, leggero e allo stesso tempo proteico, abbinare gli asparagi sbollentati e saltati in padella a delle quenelle di guacamole. Decorare il tutto con crostini di pane croccanti.