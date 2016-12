19 giugno 2014 Sgonfiati con queste erbe Drenare i liquidi in eccesso è la prima strada per contrastare la cellulite. Per prevenirla o combatterla, scopri le cinque piante più diuretiche Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Una tisana da sorseggiare durante la giornata, dopo i pasti o prima di andare a dormire. Un infuso preparato con cura selezionando le foglie delle piante amiche della linea. O ancora delle comode compresse da assumere regolarmente. Sono queste le strategie per tenere a bada la ritenzione idrica e asciugare i cuscinetti, dovuti a un eccesso di liquidi nei tessuti. Con un po’ di organizzazione, possono diventare abitudini del programma alimentare quotidiano. Facili, come bere un bicchiere d’acqua

Bardana - È una pianta erbacea diffusa in tutta Italia. I suoi estratti hanno un’azione depurativa, che contribuisce al dimagrimento. Aiuta infatti ad eliminare i liquidi e a controllare gli zuccheri nel sangue. Si assume sotto forma di compresse oppure come infuso (2 cucchiaini in una tazza di acqua calda per 10 minuti), decotto (in mix con altre erbe), capsule o compresse, estratto analcolico concentrato.



Enotera - Nasce nell'America del Nord, ma viene coltivata anche in Europa. I suoi semi, ricchi di acido linolenico, sono particolarmente indicati in caso di sovrappeso e gonfiori addominali dovuti a ritenzione idrica e a variazioni ormonali nella donna.Si assume sotto forma di compresse.



Betulla - È una delle piante più efficaci per drenare i liquidi in eccesso: ha infatti una forte azione diuretica, molto utile per combattere la cellulite. Si può assumere sotto forma di integratore oppure di tisana: versare 2 cucchiaini di foglie di betulla in una tazza d’acqua bollente, lasciare in posa per 10 minuti e filtrare.



Gramigna - È una pianta molto resistente che fa parte delle graminacee. Cresce ovunque e in grandi quantità. Gli erboristi ne consigliano l’uso per ridurre il gonfiore non solo agli arti inferiore ma anche allo stomaco. Oltre a favorire la diuresi, infatti, combatte il senso di pesantezza addominale. Una delle sue varianti, il Rizoma, è indicato per depurare l’organismo. Aiuta il corpo a eliminare i liquidi in eccesso, quindi contrasta la ritenzione idrica o il riassorbimento degli gonfiori. Si trova sotto forma di integratore, ma si può assumere anche come decotto: versare 2 cucchiai di rizoma per un litro d’acqua. Far bollire per un paio di minuti, filtrare l’erba, gettare l’acqua. Ripetere l’operazione, facendo ribollire la pianta in un altro litro d’acqua. A questo punto bere il decotto a digiuno.



Ortosifon - Nota anche come Tè di Giava, questa erba cresce nel Sud Est Asiatico. Ha una forte azione diuretica che aiuta ad eliminare non solo l’acqua in eccesso, ma anche il sodio, il cloro, l’acido urico, ovvero tutti gli elementi di scarto. Quindi è molto efficace anche per depurare l’organismo. Si può assumere sotto forma di integratore oppure tramite infuso: versare un cucchiaino da caffè per ogni tazza d’acqua bollente.