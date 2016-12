Aceto di mele, inaspettato elisir di bellezza

Le mele sono ricchissime di sali minerali (calcio, fosforo, magnesio, potassio, sodio e zolfo), oligoelementi (ferro, magnesio, rame), vitamine (in particolare vitamina A e C), proteine, zuccheri, fibre e pectina, un potente disintossicante dell'organismo. E tutte queste sostanze, presenti in ogni parte del frutto, torsolo incluso, nell'aceto di mele sono ancor più concentrate, rendendolo un importante toccasana per la pelle. Grazie ai potenti alfa-idrossiacidi, meglio conosciuti come acidi della frutta, ha infatti inaspettate peculiarità idratanti ed esfolianti. Provate a utilizzarlo come tonico. Contribuirà a eliminare le cellule morte e a schiarire le tanto temute macchie dell'età, regalandovi un colorito più luminoso.



PER LE MACCHIE DELLA PELLE – Dunque, se lo scorrere delle lancette del vostro orologio biologico sta lasciando i primi segni sul vostro volto, non scoraggiatevi. Anzi, armatevi di aceto di mele. Ecco cosa fare: 1. Diluite l'aceto di mele con acqua tiepida, the verde e aloe vera. 2. Applicare la soluzione al mattino appena sveglie e poco prima di coricarvi, con un batuffolo di cotone direttamente sulla zona da trattare. 3. Lasciate agire 20 minuti. 4. Risciacquate.



CONTRO ACNE E BRUFOLI – L'aceto di mele, grazie alle sue proprietà antifungine, antibatteriche e antivirali, è un importante rimedio, naturale ed economico, anche contro le infezioni acneiche della pelle. E non finisce qui. Bilanciando i livelli di ph e regolando la produzione di sebo, favorisce l'ossigenazione della cute, mantenendone i pori puliti. La soluzione è indicata anche per acne sulla schiena!



CONSIGLI UTILI –

1.Per accertarsi del livello di tollerabilità della vostra cute all'acidità della soluzione, vi consigliamo di fare prima un piccolo test, applicandola sotto il mento.

2. In caso di prime applicazioni, sciacquatevi il viso con abbondante acqua tiepida. Questo vi permetterà di non effettuare trattamenti troppo aggressivi sulla pelle. Volta per volta, potrete così aumentate il tempo di posa, garantendovi un risultato ottimale e senza spiacevoli reazioni.

3. Evitate l'applicazione prima di esporvi al sole.

4. Alla fine del trattamento, utilizzate l'idratante che preferite.