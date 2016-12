Ti ha tradita? Non impazzire, riprenditi la tua vita

IL CERVELLO TI AIUTA - Secondo i dati di una recente indagine effettuata presso l'Università di Saint Louis, negli Stati Uniti, quando affrontiamo una delusione d'amore a livello celebrale si crea una sorta di effetto doping. I ricercatori hanno evidenziato che in questo caso la dopamina raggiunge infatti livelli più alti e viene prodotta in quantità superiori rispetto al normale: un modo della natura per darci una scossa? Liberare le emozioni e accettare la propria sofferenza è il primo passo per vivere il momento acquistando consapevolezza: non temere i giorni di tristezza. Avere il coraggio di guardare la propria sofferenza è la chiave per andare oltre.



L'ERRORE FREQUENTE - Uno degli sbagli più frequenti è bloccarsi nella lamentela, dando ogni colpa all'ex. È normale che dopo una rottura ci si senta scoraggiati, pieni di rabbia e con la voglia di vomitare tutto il malessere sull'altro o chi ci circonda: prenditi qualche giorno per liberare queste emozioni pesanti, ma metti un limite. Parlare del misfatto è importante, ma rifugiarsi nel lamento continuo senza andare oltre è chiudersi in una prospettiva a senso unico, con il rischio di stagnare in una tristezza senza via d'uscita.



GLI ALTRI - Imponiti di non telefonare alle amiche per ore solo per raccontare di nuovo l'accaduto o ascoltare particolari inediti. Chiedi alle persone che conosci di non parlarti dell'ex. Evitare la tendenza al gossip, soprattutto quando c'è di mezzo un tradimento, può essere molto difficile all'inizio ma darà grandi frutti perché permette di concentrarsi su se stessi, senza cedere a morbosità facili e curiosità che non ti porterebbero a nulla.



GALATEO... UTILE - Cancella i profili incriminati dalle tue amicizie online, ma evita di sparlare sui social: lanciare improperi su internet è maleducato e inefficace. Inoltre, non c'è maggior soddisfazione dell'indifferenza, non sei d'accordo? In questo momento di vulnerabilità cerca di passare il meno tempo possibile in rete, che spesso si trasforma in un covo di veleni e pettegolezzi. Se per strada incontri l'ex o conoscenti che ambiscono a dare la loro versione della storia... passa oltre.



SCARICA DI ENDORFINE - Attiva corpo e mente, sarà un toccasana a livello fisico, ma anche per la mente. Quando facciamo attività fisica il corpo secerne endorfine: ci si sente immediatamente più leggeri e dinamici, scattanti e pieni di energia. Inoltre, con lo sport migliora la bellezza dell'epidermide, aumenta l'elasticità e la confidenza con il proprio corpo, con un effetto psicologico importante in grado di appagare e aumentare la sicurezza in se stessi.



IMMAGINA DI NUOVO - Abbi il coraggio di chiederti qual è l'eredità di questa storia, nel bene e nel male: che cosa ti ha insegnato? Tradire è soprattutto venir meno al patto di fiducia che esiste fra noi e l'altro. Chi tradisce fa una scelta, ma i motivi per cui lo si fa possono essere moltissimi. Incolparti non serve a nulla. Al contrario, fermati ad analizzare le tue reali esigenze, le modalità con cui ti rapporti all'altro e come la vostra storia si è sviluppata. Attraverso un'analisi sincera sarai in grado di scoprire cose che non sapevi e far luce su di te, su ciò che non vuoi più e quello che desideri. Adesso sei pronta per immaginare il compagno che vorresti vedere al tuo fianco per tutta la vita, con più consapevolezza e coscienza di ciò che hai bisogno per essere felice.