Come scoprire un tradimento

07:00 - Si sa, il tradimento è un fallimento per la coppia. Si può anzi dire, in una certa misura, che sia colpa di entrambe le parti se si arriva a quel punto. Per molti uomini però, il tradimento è solo una routine, un’abitudine che non hanno mai perso e che non perderanno finché non saranno scoperti. In quel caso, forse, metteranno la testa a posto o, più probabile, troveranno nuove astuzie per non essere colti in fragrante.

Che tu sia una donna che perdona o una donna vendicativa, prima di decidere se passare sopra la scappatella sommessamente confessata c’è qualcosa che devi sapere: gli uomini pianificano. Prima di graziare il tuo rapporto, ripercorri i momenti di dubbio tenendo a mente i trucchi da prestigiatore di cui un uomo è capace.



La dissimulazione - Dopo un periodo di litigi furibondi il cielo è tornato inspiegabilmente sereno, lui ti riempie di attenzioni, ti accompagna a fare shopping e alle cene con i tuoi amici. Ha sempre una risposta pronta, talmente ovvia, che quasi ti fa sentire sciocca. Sappi che un uomo fedifrago non si comporta mai da colpevole, la loro regola è: negare sempre. Se cerca sempre di renderti felice, troppo felice, il sospetto è lecito.



La vita online parallela – Con l’avanzare della tecnologia si sono evoluti anche i loro sistemi di segretezza. Dai telefoni paralleli, infatti, si spostati su profili online paralleli (prima di incontrare una donna non rivelano mai la propria identità) e, addirittura, hanno creato profili privati sul computer di casa, bloccati, naturalmente, da una password: cercare la cronologia sarà per te impossibile. Come se non bastasse, hai scoperto, dal nulla, una prepagata che, a suo dire, “serve per gli acquisti online”: quella che era una preoccupazione è una prova. Non c’è, infatti, modo migliore per pagare stanze e pranzi “fuori casa”.



Gli amici, una garanzia – Se cerchi la conferma di un tradimento nella confessione di un amico, puoi risparmiarti la fatica. Gli uomini infedeli non confessano i loro tradimenti a nessuno e non coinvolgono gli amici per evitare ritorsioni inaspettate. Potrai notare, invece, inspiegabili commissioni di domenica, un imprevisto in ufficio alle 7, quando la segretaria è andata via.



Una donna lo sa – La verità è che non esiste una formula matematica per scoprire un uomo infedele, la maggior parte delle volte, se hai un sospetto che ti divora, allora, qualcosa di vero c’è. Se i dubbi vengono una situazione di stress che stai vivendo, allora, forse, la persona con cui stai non è quella con cui dovresti stare. La fiducia è una pietra fondante di ogni rapporto e se la relazione che vivi non ti dà quella sicurezza allora la tua felicità è a rischio.