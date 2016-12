Weekend di Ferragosto col maltempo

Temporale a Genova, trombe marine al largo - Già in mattinata un intenso temporale si è abbattuto su Genova muovendosi da ponente verso levante. Sul mare sono state avvistate diverse trombe marine. La Guardia costiera ha diramato un avviso ai naviganti ma non si segnalano problemi. La forte pioggia ha causato piccoli e temporanei allagamenti sulle strade soprattutto nel ponente e in Valpolcevera a causa di tombinature tappate. Vigili del fuoco al lavoro per diversi ascensori bloccati e per alcuni quadri elettrici incendiati nella zona del centro città in seguito ai fulmini.



Violento nubifragio a Bologna - Un violento nubifragio si è abbattuto su Bologna: segnalati alberi e pali spezzati. Il nubifragio era stato preceduto da una allerta di protezione civile regionale che ha attivato una fase di attenzione per temporali su tutto il territorio emiliano-romagnolo fino a lunedì alle 12. Previste raffiche di vento e sono possibili grandinate.



Temporali e alberi sradicati nelle Marche - Nelle Marche piogge sparse sul litorale e raffiche di vento più intense nell'entroterra. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade a Macerata, San Severino Marche, Tolentino. Acqua e vento anche in provincia di Ancona, con alberi abbattuti dalle raffiche di vento a Falconara e Jesi. Tempo più clemente nelle province di Pesaro e Ascoli Piceno, ma per domenica la Protezione civile segnala piogge con picchi anche elevati.



Danni in Friuli a causa del forte vento - Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte in provincia di Pordenone colpendo in modo particolare la zona compresa tra Azzano Decimo, Fiume Veneto, Prata e Pasiano. Forti raffiche di vento hanno colpito anche varie aree della provincia di Udine. Più di trenta gli interventi dei Vigili del Fuoco a partire dalle 2.30 della notte, una ventina in mattinata, in particolare a Tricesimo, Tarcento, Codroipo, Latisana e nel capoluogo friulano, soprattutto per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade e per danni strutturali a coperture di edifici e abitazioni.



Violento temporale nel Torinese, dieci evacuati - A Torino nel pomeriggio di venerdì si sono avuti violenti temporali su tutto il territorio provinciale. Il cielo si è fatto molto scuro nel giro di pochi minuti, quando ha cominciato a piovere forte. La situazione più critica in valle di Susa, dove i vigili del fuoco stanno effettuando decine di interventi. A Bar Cenisio, frazione montana di Venaus, un ponte è stato interrotto dalla piena del Rio Bar e sono state evacuate dieci persone che sono state accompagnate in un rifugio.



Grandinate nel Brindisino - Ferragosto segnato da pioggia e grandine anche al Sud. Nel Brindisino si sono verificati forti temporali, concentrati in particolare sulla fascia costiera. Nella zona nord della provincia, a Fasano e Ostuni, alcune strade e alcuni immobili al piano terra, tra cui qualche villetta al mare, si sono allagati. E' stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma non sono stati segnalati danni gravi alle persone.