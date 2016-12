Venerdì di temporali al Nordovest Weekend di Ferragosto instabile

Per la giornata di venerdì è previsto un aumento dell'instabilità nell'estremo Nordovest per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica che poi nel weekend di Ferragosto attraverserà il nostro Paese (scenario ormai molto probabile con Indice di Affidabilità elevato, pari a 85: il valore dell'IdA diminuisce se si scende nel dettaglio della previsione e si vuole localizzare con precisione i fenomeni). In particolare, il Ferragosto si prospetta caratterizzato dall'alternanza tra sole e nuvole in gran parte d'Italia, con la formazione di temporali soprattutto su Alpi, Nordovest e zone interne del Centro, ma il tempo peggiorerà in maniera ancora più marcata nella giornata di domenica , quando rovesci e temporali potrebbero interessare un po' tutte le regioni, con il rischio di piogge anche intense soprattutto sul versante tirrenico. Il passaggio della perturbazione sarà anche accompagnato da un diffuso e sensibile calo delle temperature. La situazione migliorerà all ' inizio della prossima settimana .

Previsioni per sabatoSabato (Ferragosto) in mattinata nubi al Nordovest e sulla Sardegna, più sole altrove. Rovesci o temporali isolati su Piemonte, Valle d'Aosta, entroterra ligure. In giornata nubi in aumento anche al Centro e sulla Campania, rovesci e temporali sparsi su Piemonte e ovest Lombardia. Rovesci e temporali isolati su nordest Sardegna, Emilia Romagna, Appennino centrale e zone interne della Toscana. Rovesci a carattere isolato sul resto delle Alpi. Temporali di calore isolati sui rilievi della Calabria. La sera ancora qualche temporale su Piemonte, nord Lombardia, Toscana centrale, in estensione anche alla pianura veneta. Venti: moderato Libeccio sul Mar Ligure, per lo più deboli altrove, con raffiche nelle zone interessate dai temporali. Temperature quasi ovunque in calo: diminuzione più sensibile al Centronord. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it