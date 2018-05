Padova, volano banconote in strada: corsa a raccoglierle e restituirle

La corsa ad arraffare c'è stata, ma... a fin di bene. Quei 1.200 euro in pezzi da 50 sparsi per strada, infatti, sono stati recuperati da passanti e negozianti nella centralissima contra’ Rialto di Camposampiero (Padova), per essere restituiti alla legittima proprietaria. La donna, riporta Il Gazzettino, non si era subito accorta di aver perso i contanti dalla borsa; le folate di vento, poi, avevano contribuito a spargere le banconote per la via, ma tutt'intorno è scattata la solidarietà per il loro recupero. Una scena da film, hanno raccontato i testimoni.