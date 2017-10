Il Bacio di Rodin "è troppo osé", Facebook rifiuta la promozione della mostra di Treviso

Facebook non farà promozione alla mostra su August Rodin, che prenderà il via il 24 febbraio a Treviso, perché l'immagine della celebre scultura del Bacio "mostra eccessivamente il corpo o presenta contenuti allusivi". Lo ha comunicato il social network a Linea d'Ombra , lo studio organizzatore dell'evento che aveva chiesto di utilizzare l'immagine della statua che raffigura l'episodio di Paolo e Francesca nel Canto V dell'Inferno di Dante .

Nella nota inviata agli organizzatori, Facebook ha anche suggerito "di utilizzare contenuti che si concentrano sul prodotto o servizio, evitando allusioni di natura sessuale".



Immediata è arrivata la risposta di Linea d'Ombra, attraverso le parole del responsabile, Marco Goldin: "Più prodotto di così. Può un'immagine simbolo della storia dell'arte, vera e propria icona della bellezza senza tempo, essere paragonata a una qualsiasi immagine di carattere sessualmente esplicito? In una rete invasa da contenuti di orribile pornografia - prosegue Goldin - vogliamo davvero equiparare i nudi rinascimentali o in questo caso il Bacio di Rodin, a immagini che invece circolano liberamente? E' certamente il caso di riflettere sul fatto che l'arte, nei suoi esiti alti, proponga il canone della bellezza universale che nulla ha a che fare con la contingenza dell'allusione di natura sessuale".



La mostra, curata da Goldin con la collaborazione del Musée Rodin di Parigi, prenderà il via il 24 febbraio 2018 presso il Museo civico di Santa Caterina a Treviso. Oltre al Bacio, saranno esposte molte altre opere dello scultore francese, forse il più famoso tra il XIX e il XX secolo. Il Bacio continuerà a essere l'immagine della mostra e rimarrà sul profilo social di Linea d'Ombra.