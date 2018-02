Caramelle con spilli nel Bellunese, sotto accusa un'intera famiglia

Ci potrebbe essere un'intera famiglia (padre, madre e figlio) dietro i vandalismi , le false lettere all'antrace, i piccoli incendi a depositi e le minacce di spilli nelle caramelle dei bambini che da mesi turbano la tranquillità di Cesiomaggiore nel Bellunese . I tre sono indagati per incendio, minacce e tentata estorsione. Sarebbe il capofamiglia, che si firma " Erostrato ", a scrivere le deliranti missive con citazioni dotte.

Erostrato potrebbe quindi essere un nome collettivo dietro cui si nascondono un padre 60enne, la moglie e il figlio sulla trentina. I tre, secondo Il Corriere della Sera, tramite gli avvocati si dichiarano innocenti. Gli inquirenti vogliono però capire il ruolo di ognuno e se la donna e il giovane abbiano magari soltanto coperto il capofamiglia. Quest'ultimo, che vive di lavori saltuari, si fingerebbe colto grazie a qualche citazione presa da pochi libri e ricerche su internet. In realtà, avrebbe compiuto soltanto studi tecnici.



Gli inquirenti sono alla ricerca della prova decisiva, anche se non mancano gli indizi. A casa della famiglia Erostrato, infatti, sono stati trovati una scatola di spilli (da verificare se siano gli stessi usati per confezionare un sacchetto lasciato nel cortile di un asilo) e quattro computer.