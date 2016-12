Audi gialla in fuga, posti di blocco e controlli in tutto il Veneto: inutili

Le ricerche all'Audi gialla rubata con tre banditi a bordo, in Veneto, non hanno dato esito. I posti di blocco e i controlli a tappeto disposti in tutta la regione da parte di polizia e carabinieri non sono bastati per rintracciare l'auto che da una settimana terrorizza il Nordest. Le ultime segnalazioni attendibili risalgono a sabato pomeriggio, quando il veicolo è stato avvistato nel Trevigiano.