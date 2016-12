Nordest, caccia ai banditi dell'Audi gialla Contromano a 150 km/h: un morto

Creato un gruppo su Facebbok - In tutto il Veneto è scattata una sorta di psicosi e si moltiplicano le segnalazioni fatte alle forze dell'ordine. Su Facebook è stata creata una pagina, chiamata "Audi gialla" che riporta, tra l'altro, la foto dei tre malviventi ripresi da una telecamera in una stazione ferroviaria.



"Hanno causato un incidente e mettono a rischio la vita di centinaia di persone quando si immettono in strade trafficate come in una roulette russa, inoltre sono pure armati - scrive Federico -. Penso ci siano tutti i presupposti per sparare da parte delle forze del ordine ma mi immagino già che se uno di quelli muore invece di indagare su di loro vanno ad indagarmi il carabiniere di turno".



Dello stesso tenore il commento di Denis: "Purtroppo (o per fortuna) si può sparare solo per difesa o per pericolo imminente. Quindi se questi non sparano per primi o non mostrano le armi tentando di usarle non gli si può sparare senza passare delle gran rogne".