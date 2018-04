In Tunisia il padre scappato con i due figli da Bolzano: stanno bene

Sono in Tunisia e stanno bene i due bambini spariti da Bolzano domenica con il papà, Jamel Methenni . L'uomo ha chiamato sua moglie Rosa Mezzina per comunicarle di aver raggiunto il Paese nordafricano con i due figli. La madre ha anche parlato con i piccoli, Yassine e Yasmine, di 4 e 2 anni, e il marito le ha inviato alcune fotografie dei due fratellini. Methenni aveva passaporti tunisini.

I carabinieri di Bolzano stanno effettuando degli accertamenti sul caso, con il supporto della direzione centrale della polizia criminale di Roma Interpol, mentre la madre ha avviato contatti con il ministero degli Esteri.



Il padre era partito con i due bambini domenica 22 aprile. La mamma, tornando dal lavoro, si è accorto che dalla casa erano stati portati via alcuni vestiti e una valigia. Erano invece rimasti a Bolzano i documenti dei due bimbi. Della scomparsa si è occupata anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto".



La madre: "Stanno bene, questo è l'importante" - "I bambini mi hanno detto che stavano bene, che sentivano la mia mancanza e che stavano giocando. Comunque erano contenti, mi mandavano dei baci", ha raccontato la madre. "La cosa più importante che mi hanno detto è che stavano bene", ha aggiunto. "Mi rincuora averli visti con i miei occhi e che stavano bene", ha quindi detto la donna dopo aver avuto sabato mattina una videochiamata da Tunisi. La speranza di riabbracciarli Rosa la definisce "indescrivibile". Alla domanda dei cronisti come verrebbe accolto suo marito se tornasse, Rosa risponde "verrebbe accolto, punto".



Passaporti tunisini - Giovedì 19 aprile il consolato tunisino di Milano ha rilasciato i passaporti per l'uomo e per Yassine e Yasmine. Lo ha comunicato lo stesso consolato agli inquirenti italiani con una nota ufficiale. I passaporti italiani erano invece rimasti a Bolzano. Tutto il quadro, secondo gli inquirenti, dimostrerebbe che la fuga dell'uomo portando via i bambini sarebbe stata programmata da tempo.