Padre rapisce i figli a Bolzano, la madre disperata: “Non so dove siano”

Non c'è ancora nessuna traccia di Yassin e Yasmine, fratelli di due e quattro anni rapiti a Bolzano dal padre Jamel Methenni, 33enne di origini tunisine. A Mattino Cinque la madre dei bambini, Rosa Mezzina, lancia un appello: “Io non so dove stanno dormendo i miei figli, non so che intenzioni abbia il padre”.



La mattina del 22 aprile l'uomo prese i piccoli caricandoli sul suo furgone, un Fiat Ducato bianco cassonato: da quel momento di Yassin e Yasmine non si seppe più nulla. Non si conosce ancora il motivo di questo gesto estremo, ma gli inquirenti temono che Jamel abbia intenzione di portare i bambini in Tunisia. Rosa, infatti, si era separata dal suo compagno dopo aver rifiutato di trasferire tutta la famiglia nel Paese africano.