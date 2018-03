Cadavere recuperato nel lago di Garda, è dello studente scomparso

Il cadavere di una persona è stato ripescato dai sommozzatori dalle acque del lago di Garda . Il corpo è quello dello studente Marco Boni , il 16enne scomparso il 16 febbraio da Riva del Garda . La conferma arriva dalla questura di Trento che ha coordinato le ricerche in queste due settimane. Il cadavere è stato individuato dai sommozzatori della polizia a più di 20 metri di profondità fra le rocce del fondale del lago.

Marco Boni è stato visto per l'ultima volta attorno alle 15 di venerdì 16 febbraio, mentre saliva sul tratto iniziale della strada panoramica di Ponale. A riprenderlo sono state le telecamere dell'Apm in centro città e la videocamera di sorveglianza di un'azienda privata. Lo ha incontrato anche un uomo con il quale avrebbe scambiato qualche parola. Il cellulare del giovane si è spento pochi minuti dopo, rimanendo agganciato alla cella locale: motivo per cui le ricerche si sono concentrate sul tratto di lago.