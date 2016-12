Renzi inaugura la variante di valico: "In soffitta i professionisti del lamento"

13:55 - "E' arrivato il giorno che sembrava non dovesse arrivare mai, che manda in soffitta i professionisti del 'tanto non ce la farete mai', del piagnisteo e della lamentazione, è il giorno che sembrava talmente lontano l'anno scorso". L'ha detto inaugurando la variante di valico il premier Matteo Renzi. La Variante è percorribile in tutta la sua estensione in entrambe le direzioni.

"E' il modo migliore per chiudere il 2015, è un segnale di ripartenza, perché se l'Italia fa l'Italia non ce n'è per nessuno", aggiunge Renzi. "L'8 novembre di un anno fa - ha ricordato Renzi - quando si disse che entro un anno avremmo inaugurato quest'opera, fummo accolti con disillusione, come quando dicevamo che avremmo fatto l'Expo e che sarebbe stato un successo".



"Il 2015 si chiude con l'inaugurazione della variante - prosegue il premier - con il successo dell'Expo, con l'occupazione che torna a crescere. Le promesse si rispettano e le tasse scendono perché se l'Italia fa l'Italia non ce n'è per nessuno, se facciamo quello che dobbiamo fare siamo il Paese più all'avanguardia, più innovativo, più attraente".



Ora tocca alla Salerno-Reggio Calabria - Sul tema delle infrastrutture da realizzare "Delrio mi ha fatto l'elenco e mi ha suggerito di dirvi che la prossima è la Salerno-Reggio Calabria, però se si finisce anche quella poi...". Ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi in un passaggio del suo intervento.



Via il palco e l'Autostrada apre - La Variante sarà percorribile in tutta la sua estensione in entrambe le direzioni dal pomeriggio. Il tratto che va verso nord lo sarà infatti non appena saranno rimosse le attrezzature che sono state posizionate per allestire il palco per l'inaugurazione nella galleria Sparvo. Gli automobilisti sono liberi di scegliere se percorrere la variante o la A1 originaria.



Castellucci: "Variante segna storia autostrade" - "Visto che traffico? E' Natale, se ci eravamo promessi di aprire prima di Natale c'e' un buon motivo, il 23 e' giorno di grande traffico e prima apriamo prima diamo un grande servizio". L'ha detto l'a.d. di Autostrade Giovanni Castellucci inaugurando la Variante di Valico che, ha aggiunto, "segna la storia delle autostrade". I lavori per la variante di valico "sono durati nove anni, nulla da invidiare ai tempi realizzativi che vengono impiegati all'estero, anche in Svizzera, per opere simili: i tempi sono stati congrui". "Tante persone possono considerarsi padri di quest'opera, che è l'opera di una generazione", ha concluso Castellucci.



Nencini: "Tagliamo uno dei due nodi italiani" - "Oggi è una giornata felice perché tagliamo uno dei due grandi nodi infrastrutturali italiani: l'altro è la Salerno-Reggio Calabria". Così il vice ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini. "La variante di valico collega meglio il Nord con il Centro-Sud, è una bella opera e rispettiamo l'impegno preso esattamente un anno fa", ha aggiunto. E ancora: "I tempi di realizzazione delle grandi opere pubbliche italiane sono troppo lunghi, per questo nel nuovo codice degli appalti abbiamo previsto maggiore trasparenza, ma anche maggiore efficienza".