Variante Valico A1, coda di 12 km nel giorno dell'inaugurazione di Renzi

In alternativa, Autostrade consiglia per le lunghe percorrenze di uscire a Sasso Marconi, utilizzare la SS64 Porrettana verso Pistoia con rientro in A11 Firenze-Pisa nord in direzione di Firenze, da dove si può riprendere la A1. Per le brevi percorrenze ed i soli veicoli leggeri, uscire a Roncobilaccio, seguire il Passo della Futa e rientrare in autostrada a Barberino.



Tra le alternative per le lunghe percorrenze viene consigliata anche la A15 Parma-La Spezia in direzione di La Spezia, poi la A12 Genova-Rosignano Marittimo verso Pisa, quindi la A11 verso Firenze, da dove si può rientrare sulla A1.



Il primo progetto del tracciato risale al 1982. L'opera prevede un raddoppio nel tratto appenninico fra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, lungo poco più di 60 chilometri distribuiti prevalentemente in Emilia-Romagna. I lavori sono stati inaugurati undici anni fa, a fronte di una spesa di circa sette miliardi, il doppio di quanto preventivato.