Bicinicco (Udine), uccide uomo a forbiciate e poi gli lancia acido sul volto

Ai carabinieri, infatti, la donna non ha chiarito il legame con l'uomo, limitandosi a pronunciare poche parole in uno stato confusionale e parlando sempre di Iurigh come di un amico. Infine si è chiusa nel silenzio ed è stata portata in carcere. Non si esclude comunque che tra i due ci fosse una relazione anche di natura sentimentale. La casa, che si trova nella zona centrale del paese friulano, è stata posta sotto sequestro.