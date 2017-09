11 settembre 2017 13:14 Maltempo, lʼondata di pioggia arriva al Sud: disagi e allagamenti In Sicilia, a Palermo e Catania, diversi allagamenti e alberi divelti. Situazione critica anche in Campania

L'ondata di maltempo che ha devastato Livorno ma messo in grave difficoltà molte altre città, tra cui Roma, si sta spostando verso Sud. E sono diverse le aree che segnalano disagi e allagamenti. Le situazioni più critiche sono in Campania e in Sicilia. In Irpinia ci sono stati degli smottamenti. A Catania e Palermo il forte vento ha divelto diversi alberi.

Pietre e fango invadono scantinati in Irpinia - Scantinati allagati da pietre e fango nell'Avellinese, precisamente tra Montoro e Forino, a causa di una slavina di fango che è scesa dalla parte della montagna interessata questa estate dagli incendi. Al momento i vigili del fuoco di Avellino sono impegnati a liberare i locali terranei della zona e a rimuovere i tanti alberi e rami caduti a causa del forte vento. Numerosi gli interventi anche nelle abitazioni per infiltrazioni d'acqua.



Numerose chiamate in tutto il Napoletano - Nottata di superlavoro anche per i vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli che, secondo quanto riferisce la centrale operativa, sta facendo fronte a numerosissime chiamate di soccorso provenienti da tutto il Napoletano. Al momento tutte le squadre sono impegnate per allagamenti, soprattutto a Torre Annunziata e nella zona di Giugliano in Campania: l'acqua ha invaso abitazioni e negozi.

Ischia, attenzione su "zona rossa" di Casamicciola - Massima attenzione per il maltempo a Casamicciola, nelle zone maggiormente colpite dal terremoto dello scorso 21 agosto. "L'amministrazione comunale in vista dell'allerta meteo raccomanda a tutti i cittadini residenti nelle zone verdi e con case agibili che debbano attraversare la zona rossa, di farlo con la massima prudenza, stante il pericolo di frane derivanti dalle forti precipitazioni previste. Non solo - è scritto in una nota del Comune - si consiglia vivamente ai cittadini di muoversi dalle proprie abitazioni e di attraversare la predetta zona rossa - anche se autorizzati - soltanto in casi di inderogabile necessità".



Napoli, allagata stazione della Circumvesuviana: disagi - Disagi alla circolazione dei treni della Circumvesuviana tra le province di Napoli e Salerno. A causa degli allagamenti che hanno interessato la stazione di Scafati (Salerno), l'Ente Autonomo Volturno ha infatti comunicato che "la linea Napoli-Poggiomarino è limitata alla tratta Napoli-Pompei e viceversa".



Scuole chiuse a Torre del Greco - Scuole chiuse a Torre del Greco (Napoli): lo ha stabilito il commissario prefettizio Giacomo Barbato, firmando un'ordinanza urgente che tiene conto del "bollettino meteo diffuso dalla Regione Campania".