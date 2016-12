Livorno, respinto da una 38enne: operaio aggredisce con l'acido l'amica

Ha gettato acido sul volto di una donna ritenendola colpevole di ostacolare l'avvio di una sua relazione sentimentale con un'amica: è accaduto a Livorno in una sala scommesse del centro. L'autore del gesto, un uomo di 30 anni, livornese, è stato arrestato dai carabinieri. La donna, di 55 anni, ha riportato lesioni a un occhio e ustioni guaribili in 25 giorni.

Davide Vecchio, 30 anni, operaio livornese, si sarebbe rivolto alla vittima circa un anno fa chiedendole di aiutarlo a convincere l'amica 38enne, di iniziare una storia sentimentale con lui. Attenzioni che non sono mai state contraccambiate poiché mai corrisposte.



Vecchio ha così iniziato a perseguitare le due amiche. E per questo motivo l'uomo è stato oggetto di numerose denunce.



Domenica sera il 30enne è arrivato con una bottiglia di acido muriatico nel centro Snai dove lavora la 55enne. Era presente anche l'amica 38enne. Tra i tre è nato un alterco, sfociato nel tragico epilogo. L'uomo, in preda a un raptus, ha gettato il liquido contro la sua vittima, che è stata immediatamente trasportata al Pronto soccorso. Una volta allertati, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato l'aggressore, che ora è ai domiciliari.