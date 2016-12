Firenze, spara e uccide madre in casa anziani e poi si suicida

Un tragico caso di omicidio-suicidio in una residenza per anziani a Firenze. Un 73enne ha ucciso la madre 93enne ricoverata nella residenza sanitaria assistenziale "San Lorenzo" e poi si è tolto la vita. L'uomo ha prima sparato alla donna colpendola alla tempia, per poi usare la stessa arma facendo fuoco contro se stesso. L'assassino, ex guardia giurata, ha usato un'arma regolarmente detenuta. L'anziana madre soffriva di decadimento cognitivo.