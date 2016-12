Taranto: uccide la moglie e il figlio di 4 anni, poi si toglie la vita

Per questo sono scattate le ricerche: gli agenti hanno dapprima trovato il corpo della donna, promettente arbitro Fipav, nell'appartamento in cui viveva la coppia, al terzo piano di un immobile in via Galera Montefusco. La polizia ha quindi avviato subito le indagini per trovare il marito e il figlioletto.



I cadaveri dell'uomo e del piccolo sono stati in seguito scoperti in una casa di campagna tra Pino di Lenne e Chiatona, in territorio di Palagiano, dove il 50enne ha ammazzato il figlio e si è infine suicidato.



Su Facebook la dedica di Federica ad Andrea - Sulla sua pagina Facebook, Federica aveva postato pochi giorni fa una foto dedicata al figlio Andrea. Sull'immagine la scritta "Andrea ti amo", impressa sulla sabbia.



Il drammatico precedente - Il palazzo in cui è stata uccisa Federica si trova a poca distanza dallo stabile di via Gobetti in cui, otto anni fa, nel marzo del 2008, si consumò un'altra tragedia familiare. Un primario ospedaliero, Enrico Brandimarte, uccise con colpi di martello prima le figlie di 14 e 11 anni, poi la moglie, Anna Maria Fanelli, di 44 anni, e infine si uccise recidendosi le arterie femorali con un bisturi.