Firenze, bimbo in ospedale perché denutrito: indagati i genitori vegani

Un bambino di circa un anno è ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze in condizioni di denutrizione. I suoi genitori, che vivono a Pontedera, in provincia di Pisa, entrambi vegani, sono stati iscritti nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia. L'indagine è scattata d'ufficio dopo la segnalazione ricevuta dall'ospedale dove il piccolo era stato portato per alcuni malesseri.

L'obiettivo della procura è stabilire se vi siano state condotte delittuose da parte della madre e del padre del piccolo e verificare se il bimbo sia mai stato seguito da un pediatra.



L'iscrizione della coppia nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto anche per consentire loro di nominare propri consulenti se si ritenesse necessario svolgere accertamenti irripetibili.



La dieta vegana nella fase di crescita - Chi pratica il veganismo, un numero sempre maggiore in Italia, rifiuta ogni forma di sfruttamento degli animali (per alimentazione, abbigliamento, spettacolo e ogni altro scopo). L'alimentazione vegana esclude totalmente dalla dieta, dunque, gli animali e i loro derivati come latte, latticini, uova e miele.



Secondo i nutrizionisti la probabilità di deficit di alcuni nutrienti è maggiore se si eliminano i prodotti di origine animale dall'alimentazione di un organismo in via di sviluppo, dunque nei bambini.